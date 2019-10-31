Медзаклади Калинівщини - зразок успішної співпраці влади та фахівців галузі

Голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський, перебуваючи з робочою поїздкою у Калинівському районі, ознайомився із роботою місцевих медичних закладів – Калинівської центральної районної лікарні та міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Варто зазначити, що на сьогодні Калинівська ЦРЛ є прикладом для багатьох інших медичних закладів такого рівня. Завдяки спільній роботі медичного персоналу, влади і громади вдалося зробити чимало ефективних кроків для модернізації матеріальної бази лікарні.

Усі п’ять відділень Калинівської ЦРЛ оснащені сучасним обладнанням. Також тут забезпечені комфортні умови як для медичного персоналу, так і для пацієнтів.

Нагадаємо, що цьогоріч також було придбано нове обладнання для бактеріологічної лабораторії, яку незабаром відкриють у ЦРЛ, а також для пологового, хірургічного, реанімаційного, поліклінічного та інфекційного відділень.

Крім цього, протягом останніх двох років проведено ремонтні роботи в дитячому, пологовому, терапевтичному та офтальмологічному відділеннях.

Поспілкувавшись із медперсоналом та пацієнтами, голова ОДА Владислав Скальський поцікавився кількістю підписаних декларацій з лікарями. Варто зазначити, що останнім часом кількість укладених декларацій з лікарями Калинівської ЦРЛ зростає. Наразі цей показник є вищим, ніж середній в області.

Кожне із п’яти відділень лікарні оснащене сучасним обладнанням. Саме тому лікарі мають можливість проводити належний огляд, надавати якісні лікувальні послуги, включаючи малоінвазивні втручання.

Також зручні умови створені для дітей у педіатричному відділенні, де кожна палата обладнана санвузлами. Крім цього, для наймолодших пацієнтів тут облаштована сучасна ігрова кімната.

Під час робочої поїздки голова облдержадміністрації Владислав Скальський також ознайомився із роботою Калинівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, який обслуговує понад 24 тис. пацієнтів. Тут облаштовано долікарський та УЗД-кабінет, а неподалік знаходиться поліклініка, що є досить зручним як для лікарів, так і для пацієнтів.

Крім цього, щотижня на базі ЦПМСД проводяться заняття з лікарями, які постійно підвищують фаховий рівень.

Ознайомившись із роботою провідних лікувальних закладів Калинівського району, голова ОДА Владислав Скальський зауважив: «Тут є чітка взаємодія та розуміння влади на всіх рівнях, а також медичного персоналу, які працюють над спільною справою. Саме така модель і повинна бути, якщо ми говоримо про ефективну систему охорони здоров'я в нашій області. Тільки спільними зусиллями можна створити якісний результат».

Очільник області також підкреслив, що первинна ланка медицини посідає провідне місце у системі охорони здоров'я, зазначивши: «Первинна ланка є надзвичайно важливою, якщо йдеться про загальну систему охорони здоров'я в нашій країні. Я можу сказати, що Калинівський центр первинної медико-санітарної допомоги готовий до того, щоб відпрацьовувати усі необхідні кроки та виконувати завдання, які мають бути на первинному рівні».

Владислав Скальський також порушив питання щодо проведення профілактичних щеплень. Варто зазначити, що у Калинівському ЦПМСД відсоток відмов з боку пацієнтів досить низький. У міському центрі первинної медико-санітарної допомоги є можливість зробити щеплення від інфекційних хвороб.