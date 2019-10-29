Розведення військ на Донбасі обговорять на Львівському безпековому форумі

Кому допоможе і кому загрожує відведення Збройних Сил України углиб української території? Чи не повторює Україна історичних помилок? Якою має бути безпекова стратегія країни? З обговорення цих питань почнеться дискусія Львівського без пекового форуму, який триватиме з 30 жовтня по 1 листопада. Про це заявила співголова форуму, лідерка політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сироїд.

Співголова форуму зазначила, що останні новини з Донбасу роблять цьогорічну тему форуму: «Росія в Європі: старі помилки та нові виклики» ще більш актуальною.

«Росія – реальна загроза не лише для України. Насправді, ця країна вже перетворила міжнародну безпеку на суцільну, спільну для всіх, зону ризику. І це є дуже серйозним викликом для багатьох країн світу. Вперше про таку «російську загрозу» відкрито заговорили саме на Львівському безпековому форумі, який три роки поспіль збирає низку знаних українських та міжнародних експертів. Ця тема знову буде ключовою цьогоріч», – додала Оксана Сироїд.

У рамках Львівського Безпекового форуму заплановані вісім дискусійних панелей.

31 жовтня відбудуться дискусії:

- Історія: чи вивчили ми її уроки?

- Розуміння та заперечення загроз

- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права

- Відповідь на загрозу: військовий вимір

На 1 листопада заплановані дискусії:

- Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді

- Українські військовополонені: без статусу, але з надією повернутися додому

- Медіа як критична інфраструктура

- Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі візьмуть участь понад 200 експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Годжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, лідерка партії «Самопоміч».

Експерти роздумуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також - формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, Україна – в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Львівський безпековий форум 2019 відбудеться 30 жовтня – 1 листопада 2019 року в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Організатори форуму: ГО «Інститут Просвіти» , Український католицький університет, КУ «Інститут міста» та Львівська міська рада.

Львівський безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.

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