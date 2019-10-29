У Києві відкрито студію фарб та декору Bogema

У Києві, на проспекті Перемоги, 62/1 відкрилась філія відомої в країні студії фарб та декору “Bogema”. Сучасний дизайн, відмінний сервіс та бездоганна репутація забезпечують розвиток мережі студій фарб в Україні.

З нагоди відкриття столичної студії, компанія “ Bogema ” разом з партнером, українським виробником фарб SACMA оголосили безпрецедентну акцію! Купуючи товар САКМА, кожен покупець має шанс виграти відпочинок all—inclusive у Східниці (Карпати). Деталі за посиланням .

«Основа нашого бізнесу – продаж, виключно, оригінальної продукції та бездоганний сервіс. У кожному магазині є в наявності не менше 5 одиниць професійного кольоровочного обладнання, що дозволяє надавати фарбі будь-який з відтінків існуючих кольорів. Без сумніву, це задовільнить найвимогливішого професіонала. Для нас важливо познайомити київського споживача з кращим можливим асортиментом та сервісом. Ми здатні вирішувати завдання будь-якої складності!» - зазначив засновник “Bogema” Толочко Сергій Олександрович.

Довідка:

Компанія Bogema заснована у 2002 році в Україні, є офіційним дистриб'ютором більше 40-ка світових торгових марок. Має численні нагороди та сертифікати.

Адреса магазину:

Київ, проспект Перемоги 62/1 (ст. метро Шулявська)

(066) 460-50-11