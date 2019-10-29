Проєкт «Культурний розвиток громад» вийшов на завершальний етап

Проєкт «Культурний розвиток громад», що проводиться АССОГУ за підтримки Українського культурного фонду, входить на завершальну стадію. Впродовж трьох місяців тривали регіональні інформаційні зустрічі, конкурс проєктів від громад, які зацікавились ідеєю навчитися оформлювати проєкти, що зроблять громаду відомою, туристично привабливою та, зрештою, приведуть її до економічного зростання через розвиток власної культури. За результатами роботи конкурсної комісії найбільш мотивовані та творчі громади взяли участь у навчанні – відвідали три тренінги, виконували домашні завдання на он-лайн платформі проєкту, в результаті чого визначилися з тим, яка місцева «родзинка» буде основою розвитку їх території. Навчання, які проводили досвідчені тренери, що мають значну історію власного успіху в розкритті потенціалу сіл та міст України – Ірина Каць та Павло Третьяков. Учасники формують плани покращення культурних послуг. Методологію консультанти АССОГУ отримали від програми "Децентралізація приносить кращі результати "Добре". Тепер мультиплікують знання та перетворюють на навички для громад. Наталія Морозюк та Олена Балуєва - досвідчені консультанти, які готували разом з громадами Плани покращення послуг у сферах, які вибирали громади. А цього разу в методологія апробовується в он-лайн режимі. Громади проводять діагностику ресурсної бази у сфері культури, шукають свої родзинки, формують плани.

Конкурсний відбір на участь у проєкті «Культурний розвиток громад» пройшли Краснопільська громада Вінницької області, Царичанська ОТГ, Межівська громада, Покровська ОТГ, Миколаївська громада, Чумаківська ОТГ, Пулинська ОТГ, Довбиська громада, Олевська громада, Широківська ОТГ, Нижньовербізька ОТГ, Витвицька ОТГ, Верхнянська ОТГ, Букачівська громада, Долинська громада, Узинська громада, Великолюбінська ОТГ, Воскресенська громада, Баштанська ОТГ, Авангардівська громада, Засульська ОТГ, Шпанівська громада, Плавинищенська громада, Комишанська громада, Новослобідська громада, Краснопільська ОТГ Сумської області, Новосільська громада, Солобковецька ОТГ, Мостівська ОТГ, Красносільська ОТГ Одеської області.

Таким чином представники громад з різних областей України працювали над розробками, що сприятимуть розвитку їх територій.

Підсумкова конференція проєкту «Культурний розвиток громад» відбудеться 5 листопада 2019 року.

Чекаємо на те, що проєкти, над якими працювали представники громад, здобудуть перемоги у різноманітних конкурсах, їх автори знайдуть донорів для розвитку власних територій, а Україна збагатиться новими перлинами «зеленого туризму» та відроджуватиме й берегтиме історію і культурні традиції!

Український культурний фонд

Фото: УКФ