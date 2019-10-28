Цикл концертів «Соколов+». Симфонічний оркестр НФУ

1 листопада Національна філармонія України запрошує на другий концерт циклу «СОКОЛОВ+». Цього разу Валерій Соколов разом із віолончелістом Олексієм Шадріним у супроводі філармонійного оркестру під орудою Віталія Протасова виконають твори Сергія Прокоф’єва.

Другий концерт для скрипки з оркестром написаний Сергієм Прокоф’євим для французького скрипаля Робера Соетана. Разом, композитор і скрипаль, зокрема, гастролювали в Португалії, Марокко, Алжирі й Тунісі. Прокоф'єв коментував, що фрагмент першої частини цього твору написаний у Парижі, другої частини – у Воронежі, інструментування здійснено в Баку, а перше виконання відбулося в Мадриді. Це був останній твір Прокоф’єва до моменту остаточного повернення в «совєти» 1935 року. Цього разу цей скрипковий концерт звучатиме у виконанні Валерія Соколова.

Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром – один із останніх творів Сергія Прокоф’єва. Першим виконавцем був Мстислав Ростропович, який став майже співавтором цього твору, а за диригентським пультом вперше стояв Святослав Ріхтер, що є єдиним виступом у такій якості цього музиканта. Сьогодні ця симфонія вважається одним із найкращих віолончельних концертів. Кілька років тому Олексій Шадрін виконував цей твір у Харкові, нещодавно – в Одесі, а цього тижня – у Києві.

Цикл концертів «СОКОЛОВ+»

Академічний симфонічний оркестр

Національної філармонії України

Диригент – ВІТАЛІЙ ПРОТАСОВ

Солісти:

ВАЛЕРІЙ СОКОЛОВ (скрипка)

ОЛЕКСІЙ ШАДРІН (віолончель)

Вартість квитків – 80-400 грн.

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