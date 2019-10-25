Допрем’єрний показ фільму «Бортнянський»: невідомі сторінки життя відомого композитора

25 жовтня 2019 року в пресцентрі Укрінформу відбулася пресконференція для журналістів про допрем’єрний показ нового українського телевізійного двосерійного художнього фільму «Бортнянський». Допрем’єрний показ відбудеться 31 жовтня 2019 року в Києві в кінотеатрі «Жовтень». Пресконференція в день показу для журналістів в кінотеатрі о 18.00. Початок показу о 19.00.

Проєкт створення фільму реалізовано творчою командою Продюсерського центру «БУМ» на чолі з генеральним продюсером Валентином Мисливим. Реалізацію проєкту підтримано Українським культурним фондом у рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектора», а саме продакшн і постпродакшн українського телепродукту.

У пресконференції в Укрінформі взяли участь відомі українські митці: Валентин Мисливий, генеральний продюсер та автор сценарію, Борис Квашньов, режисер; відомі українські актори: Дмитро Гаврилов, Віталій Борисюк та Олександр Спаринський, композитор.

Короткий опис подій у фільмі:

1778 рік. Відкриваються невідомі сторінки життя – відомого композитора українського походження Дмитра Бортнянського, запрошеного в Неаполь для постановки своєї опери «Квінт-Фабій». В Італії у вирі карколомних подій задіяні відомі історичні постаті: де Рібас – засновник Одеси, граф Андрій Розумовський посол в Неаполі, син останнього гетьмана України, Павло Петрович - спадкоємець престолу Російської імперії, Д’Еон - трансвестит, шпигун французького короля, прийнятий в якості фрейліни при дворі імператриці Єлизавети Петрівни, який за десять років зібрав секретний архів. Публікація цих паперів загрожує виникненню міжнародного скандалу, що може призвести до початку світової війни, крім того спецслужби багатьох держав полюють за архівом… Детективний сюжет, кохання героїв, трюкові сцени, красива музика, відомі історичні постаті у виконанні відомих українських та іноземних акторів переносять глядача у цікаве історичне минуле.

Контакти:

Валентин Мисливий, +380668111180,

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