Незвичайні весільні обряди світу

Ах, це весілля співало й танцювало! (с) Саме так в більшості випадків проходять весілля у нас: пісні, танці до ранку, застільні тости, конкурси. Звичайно, не обходиться торжество і без обрядів. Весільний день нареченої починається з раннього підйому і подальших зборів: зачіска, візаж, одягання в плаття. Нареченому належить пройти всі кола загадок та конкурсів. Простіше кажучи, молодому потрібно викупити свою суджену.

Ще одна традиція — перший танець молодих і танець жениха з тещею. Ця традиція сягає корінням в старовину. Таким чином, зять намагається задобрити мати дружини, налагодити з нею хороші і довірчі відносини. Під час свята свекруха знімає фату з нареченої і покриває голову хусткою. Найстаріший звичай — зустріч молодих після реєстрації короваєм з сіллю. Подружжя повинні відкусити шматок пирога: хто більше відкусить, той і буде головним у будинку.

А які обряди в інших країнах? Пропонуємо зазирнути на весілля в:

Індії. Дівчата можуть виходити заміж з 16 років, а одружуються — з 5-6 років. Після закінчення весільної церемонії молодих обсипають пелюстками квітів. Робить це чоловік-родич. За повір'ям, це захищає подружжя від злих духів. Ірані. Тут також є обряд викупу, званий калим. Однак в якості калиму виступає певна кількість золота, частина нерухомості. Згідно з мусульманськими законами, в Ірані дозволено мати 4 дружини, але чоловік може повторно вступити в шлюб тільки за згодою першої дружини і за умови рівного утримання дружин. Марокко. Напередодні торжества наречена приймає молочну ванну. А підійшовши до будинку нареченого, вона повинна три рази обійти будинок. Нігерії. Те, чого так бояться наші дівчата! Перед весіллям наречена повинна набрати у вазі, інакше наречений і його родичі від неї відмовляться. Швейцарії. Молоді для залучення багатства повинні посадити сосну. А наречена після клятви зобов'язана спалити вінок.

Всіх обрядів не перелічити. Але наші — найкращі й цікаві, особливо перший поцілунок молодят. Гірко!

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