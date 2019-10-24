Голова Вінницької ОДА: «Відвідуючи різногалузеві підприємства, вивчаю, які конкретні економічні дії є найбільш затребуваними»

Так підсумував голова облдержадміністрації результати робочої поїздки 23 жовтня до Піщанського, Чечельницького та Тростянецького районів області.

«Один з наших головних пріоритетів – це розвиток економічного потенціалу регіону. Зараз я спілкуюся з підприємцями області, вивчаю їх проблеми, щоб зрозуміти, які умови їм потрібно забезпечити, аби вони масштабували свій бізнес і, відповідно, створювали нові робочі місця. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, які конкретні економічні дії є найбільш затребуваними для підприємництва Вінниччини», - підкреслив Владислав Скальський.

На завершення поїздки, голова ОДА ознайомився з роботою меблевої фабрики LisMaster, потужності якої знаходяться в с.Ободівка Тростянецького району. Хоч фабрика була заснована в 2006 році, створенню її передувала велика робота по інвестуванню в засоби виробництва, технології та людський капітал. Вже у рік створення було підписано перший великий контракт зі світовим гігантом у сфері меблевого бізнесу – шведською компанією IKEA. Протягом п'яти років МФ LisMaster була одним з небагатьох українських постачальників IKEA. Вся продукція підприємства йшла на експорт, в основному в країни Західної Європи.

Сьогодні одним з основних видів діяльності МФ LisMaster є виробництво високоякісних меблів кухонної групи з масиву дерева. Головною відмінною рисою виробничого процесу є його повний цикл: від заготівлі дерева до готового продукту. Таким чином досягається можливість повного контролю якості на кожній стадії виробництва. Повний цикл виробництва і гарантія якості від виробника, разом з грамотною маркетинговою стратегією та широкою дилерською мережею, дозволяє МФ LisMaster конкурувати з найтитулованішими виробниками меблів як в Україні, так і за її межами.

Владислав Скальський пройшовся цехами, знайомлячись із кожним етапом виробництва меблів спілкувався з працівниками, розпитував керівництво про нагальні потреби та проблеми.

Меблі, виготовлені з натурального дерева, з використанням високоякісної фурнітури приємно вражають сучасним дизайном і досить невисокою вартістю, тож попит на них щоразу зростає.

В 2015 році фабрика почала виготовляти меблі для всесвітньовідомого бренду LAURA ASHLEY. В наступному році у співпраці з англійськими дизайнерами створено нову лінію меблів «BLANCH» - спеціально для ринку Великобританії.

Проте, нова лінія отримала визнання і в Україні, отримавши нагороду на міжнародній меблевій виставці KIFF'2016 завдяки перемозі в номінації «Набір меблів для спалень». У 2017 році було підписано контракт з однією з найбільших європейських меблевих компаній - мультибрендовою нідерландською компанією HABUFA. Спільно з голландцями розроблено нову меблеву лінію «MODESTA» для меблевих ринків країн Скандинавії та BENELUX. Та крім країн Західної Європи, лінія «MODESTA» популярна і в Україні.

Насамкінець Владислав Скальський підкреслив : «Для того, щоб розвивати верхній сегмент меблевого бізнесу, підприємцям необхідно підвищувати технологічні можливості, закуповувати обладнання, яке здебільшого, виготовляється в Європі, а для цього необхідно залучати величезний кредитний ресурс. В цьому контексті надзвичайно важливим є доступ до кредитних ресурсів, чи, навіть, до вузькогалузевих кредитних програм, які були б притаманні і цікаві для нашого регіону, що стосуються, наприклад, деревообробки,- підсумував очільник області.

Довідка:

ТОВ «ЛісМайстер» протягом 9 міс. 2019 років було виготовлено та реалізовано продукції на суму 18584900,00 грн із них 6896800,00 грн реалізовано продукції за межі України (експорт).

Протягом І півріччя 2019 року придбано нові станки та обладнання на суму 622,0 тис грн

На підприємстві працює 150 працівників, із них 42 жінок, із середньомісячною заробітною платою за 2019 рік – майже 5200,00 грн.

У 2019 році підприємство здійснювало реалізацію продукції за межі України (експорт). Експортерами продукції являються NathanFurnitureLTD Великобритания, ТОВ CRINELA Молдова, Малимоненко Казахстан, ТОВ «Євроідея» Республіка Білорусь, SC ETUFARM SRL Румунія.

В 2020 році підприємство планує збільшити експорт продукції в країни Євросоюзу.

Меблева фабрика «ЛісМайстер» випускає меблі для дому (використовуючи як базовий матеріал деревину дуба, ясена, клена), кухонні гарнітури – в класичному і модерновому стилі з використанням шести типів фасаду, в десяти базових кольорах; спальні гарнітури (ліжка, шафи, комоди, туалетні столики та ін.) – в класичному і модерновому стилі у восьми базових кольорах; меблі для столових і віталень, в класичному і модерновому стилі (столи, стільці серванти, ТВ-тумби, книжні шафи і полиці та ін.), у восьми базових кольорах; інші меблі для дому, як модернові так і класичні (практично всі типи меблів, необхідні для домашнього інтер'єру). Кухонні меблі виготовляються за замовленням клієнта, проте з використанням власних розроблених базових елементів і фурнітури виробництва провідних світових брендів, таких як BLUM (Австрія), HAFELE (Німеччина), GIUSTI (Італія). Лако-фарбові матеріали – італійського виробництва.