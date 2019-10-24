Голова Вінницької ОДА відвідав сучасне підприємство європейського зразка «Villa Milk»

У ході робочої поїздки до Чечельницького району голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський відвідав сучасний завод із виробництва молочної продукції «Villa Milk» в с.Каташин. Завод запущено в експлуатацію навесні цього року агрофірмою «Ольгопіль», яку очолює Павло Каленич.

На підприємстві очільник області мав змогу ознайомитись із виробничими потужностями підприємства, поспілкуватись з працівниками та особисто спробувати виготовлену продукцію.

Особливість підприємства в тому, що воно має завершений цикл виробництв – від вирощування кормів, утримання поголів’я молочного стада до переробки молочної сировини та виробництва кінцевого продукту споживання.

Сучасний фермерський комплекс європейського зразка з автоматизованим процесом доїння та високотехнологічний молокопереробний завод, який працює на новітньому обладнанні ізраїльської фірми «Tessa», дозволяють досягати показників найвищої якості продукції. Відповідно до вимог міжнародних стандартів на підприємстві впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000. Потужність підприємства складає 5 тонн молока на добу. З нього наразі виробляють молоко, кефір, ряжанку, йогурт з наповнювачем і класичний, сир кисломолочний, масло, бринзу, сир м’який з оливками, фенугреком та італійськими травами. У найближчі перспективі в асортименті з’явиться пряжене молоко та спеціальне молоко до кави.

«Коли постало питання переробки продукції, ми почали вивчати можливості і оцінювати виробничі потужності в різних країнах світу. Зупинили свій вибір на техніці від ізраїльської компанії «Tessa», яка поставляє своє обладнання на швецькі молокопереробні комплекси. Побачивши рівень підходу до виробництва молока у Швеції і оцінивши свої можливості, ми зрозуміли, що можемо побувати підприємство, яке нічим не поступатиметься європейським аналогам, а в окремих моментах, зокрема у плані високотехнологічного виробництва, буде на порядок вище, – каже співвласник компанії «Villa Milk» Павло Каленич. – Нині ми маємо виробництво, яке відповідає усім європейським вимогам. Відстань між заводом і тваринним комплексом – 60 метрів. Час від доїння до переробки на високотехнологічному обладнанні – менше години. Це дозволяє виробляти продукцію для людей як для себе. Великі компанії нам не конкуренти, бо ми не орієнтовані на об’єми, наша мета – подати до столу якісне, корисне, смачне молоко – таке, як було в дитинстві».

При його проектуванні і будівництві заводу були враховані всі вимоги міжнародних стандартів в сфері якості та безпеки харчових продуктів. Аналогів подібного молокопереробного комплексу на Вінниччині немає, та й в Україні треба пошукати. Приміщення складається з приймального сектора, цеха виробництва кисломолочної продукції, виробництва твердих та м’яких сирів, склад готової продукції та тари, термостатних та холодильних камер. Поставка молока та вигрузка готової продукції розділені на окремі, які між собою не пересікаються. Коридор розділяє завод на два сектори: побутовий і виробничий, щоб перейти з одного в інший потрібно пройти через дезінфікуючий турнікет.

«Ми у компанії «Villa Milk» робимо ставку на натуральність. Пропонуємо споживачам ексклюзивну лінійку натуральних молочних продуктів, які виготовленні за унікальною технологією, – коментує директор підприємства Віталій Істратов. – Продукція «Villa Milk» зроблена у термостатний спосіб, який передбачає, що процес сквашування і дозрівання кисломолочної продукції відбувається безпосередньо в тій тарі, яку ви бачите на полиці в магазині. При термостатному способі виробництва готовий кисломолочний продукт є більш привабливим за зовнішнім виглядом: завдяки щільному згустку має непорушену структуру та насичений смак, що є перевагою в порівнянні з резервуарним способом виробництва. Удосконаливши технологічний процес, ми змогли обійтися без консервантів (та будь-яких інших домішок), бо зацікавлені у тому, щоб подати до столу справжній живий продукт».

Коментуючи свої враження від побаченого, Владислав Скальський зазначив: «Найважливіше, що на підприємстві абсолютно безкомпромісне відношення до якості виготовленої продукції. Це саме те, що дозволяє відрізняти її на загальному ринку молочних продуктів. Крім того, активна соціальна позиція власника є також одним із вирішальних факторів у діяльності підприємства, адже саме до таких власників підуть працювати люди і триматимуться таких виробництв. Все, що ми бачимо на підприємстві говорить саме за себе і ця продукція швидко стане відомою не лише на Вінниччині, а й в інших регіонах України, де споживачі належно оцінять якість цього продукту і він швидко завоює свою популярність».

У планах компанії «Villa Milk» побудувати ще одну ферму, що дозволить збільшити потужності молокопереробного комплексу. Її унікальність полягатиме в тому, що замість людей, на ній працюватимуть роботи. Це дозволить мінімізувати людський фактор у виробництві молока. Наразі роботокомплекс уже придбано. Більше того підприємство планує створити на своїй базі можливість для навчання студентів профільних вишів, а також розглядає перспективу приймати дітей і еко-туристів, які цікавляться виробництвом натуральної продукції. Для їхнього комфортного перебування поруч із заводом звели готельний комплекс та магазин. А це означає, що «Villa Milk» презентує нову сторінку своєї історії під назвою – органічний туризм.