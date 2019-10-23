У Києві відбудеться туристичний нетворкінг

Часто перед охочими прогулятися Києвом постає питання: як правильно побудувати маршрут? Київ величезний, а часу завжди обмаль. Хочеться побачити тільки те, що по-справжньому тобі цікаво.

Тепер це зробити набагато легше, адже український соціально-культурний проект WalQlike створили алгоритм, який генерує індивідуальний маршрут відповідно до ваших інтересів.

WalQlike – це мобільний додаток, який ви відкриваєте в туристичному місті, кажете йому, скільки маєте часу, з ким ви, що вам цікаво, а він створює по цьому маршрут-екскурсію. Ви не отримаєте її зразу, а тільки перший пункт. Коли прийдете до нього, роздивитесь навколо і зробите фото, треба буде відгадати загадку – а тоді ви отримаєте наступний пункт, і так далі.

Додаток працює вже у Львові, а останні пів року він активно розвивався і в Києві за підтримки Українського культурного фонду. Було створено більше 10 маршрутів, серед яких «Історії сивого Подолу», «Фонтани Києва», «Київ сімейний» та інші.

Назва додатку WalQlike означає «walk you like» (прогулянка, яка тобі подобається). Основна ідея в індивідуальному підході до подорожей. Наприклад, якщо вам подобається архітектура – обираєте теми, пов’язані з пам’ятками міста. Фанатієте від містики – тоді на вас чекають місця, що захоплюють легендами та міфами.

Маршрути складають професіональні квест-мейкери з досвідом організації ігрових екскурсій. База з готовими екскурсіями постійно поповнюється, а функція генерування індивідуального маршруту стане доступна після її презентації на Туристичному нетворкінгу 26 жовтня о 17 год.

На туристичний нетворкінг організатори запрошують всіх: хто любить подорожувати і хто організовує подорожі, хто тільки починає досліджувати міста та хто в цьому вже експерт.

Ідея у створенні середовища однодумців, де всі зможуть познайомитися, поділитися ідеями, обговорити свої проекти і відкриття. Відбудеться дискусія про туризм в Україні та про те, як люди з різних сфер можуть взаємодіяти, щоб розвивати туристичну сферу.

Окрім цього, на нетворкінгу презентують безкоштовну travel-карту Києва, яку отримають всі учасники. Вона також була розроблена WalQlike за підтримки Українського Культурного Фонду.

Дата: 26 жовтня (субота) о 17:00

Місце: Izone (4 поверх) - вул. Набережно-Лугова, 8

Зустріч безкоштовна. Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму: https://bitly.su/nmS8p