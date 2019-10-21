"Гра рефренів" / Євген Громов (фортепіано)

29 жовтня у Національній філармонії України виступить піаніст Євген Громов. Він представить музику класиків ХХ-початку ХХІ століття – угорця Бели Бартока й українця Володимира Загорцева.

Барток і Загорцев. Бела Барток був сучасником Бориса Лятошинського, одним із учнів якого був і Володимир Загорцев. Мабуть, саме Загорцев залишився вірним принципам Вчителя до останньої ноти. 27 жовтня Володимиру Загорцеву виповнилося би 75…

Євген Громов представить фортепіанні твори цих двох композиторів, зокрема, «Три епітафії» Володимира Загорцева, створені 1998 року: «Три епітафії є яскравим зразком пізньої лірики композитора. Кожна з мініатюр циклу присвячена пам’яті друзів молодості й однодумців митця: російського композитора, музикознавця і громадського діяча Едісона Денисова; київського поета, музиканта, мислителя, що проживав останні роки і помер в Санкт-Петербурзі, Сергія Вакуленка, а також – київської музикознавиці, дружини Валентина Сильвестрова, Лариси Бондаренко».

ЄВГЕН ГРОМОВ

фортеп’яно

Вартість квитків – 70-350 грн.

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