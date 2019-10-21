Компанія Rowenta презентувала інноваційний пристрій для прибирання будинку

Rowenta представила вертикальний пилосос Clean & Steam, який прибирає пил і миє підлогу паром. Тепер ефективне та швидке прибирання стало доступним в домашніх умовах, а головне — таке прибирання абсолютно безпечне.

Офіційний сайт Rowenta анонсував Clean & Steam — вертикальний безмішковий пилосос з функцією миття підлоги паром. Пристрій швидко і ефективно звільнить приміщення від пилу і сміття і вимиє підлогу. Спеціально для пилососа була розроблена насадка Dual Clean & Steam.

Пар подається рівномірно завдяки двом паралельним каналам. Це захистить оброблювану поверхню від плям і розпливів. При цьому сам пилосос дозволяє досягти високої результативності прибирання за рахунок ексклюзивної технології Air Force Cyclonic з потужним ефектом всмоктування.

Прибирання за допомогою Clean & Steam займає в два рази менше часу, при цьому знищує 99% бактерій без хлору та інших шкідливих речовин. Вона гіпоалергенна і підійде сім'ям з дітьми, алергікам і сім'ям, в яких живе домашній вихованець.

Пилосос простий в управлінні, на ручці є регулятори потужності і кнопки вибору типу прибирання: суха або парою. Пилосос легко зберігати: він не займає багато місця. Сміття і бруд збираються в пластиковий контейнер 0,4 або 0,5 л, який можна мити. На виході встановлено мікрофільтр. Пилосос оснащений шнуром від 7 метрів. Працює він дуже тихо.

У більш дорогих моделях в комплект входять додаткові насадки:

мікрофібра на кожен день;

мікрофібра жорстка для важких забруднень;

насадка для миття підлоги у ванній кімнаті та кухні;

насадка для плитки (очищення швів);

насадки для вікон і дзеркал;

універсальна насадка носик для кутів і щілин.

Пилосос можна використовувати для миття паром статі, килимових покриттів, ламінату, паркету, кахельної плитки, м'яких меблів, вікон і дзеркал.

Пристрій забезпечить чистоту в будинку, включаючи абсолютно всі поверхні. При цьому невелика вага допоможе зробити це без додаткових зусиль.

Дізнатися більше і ознайомитися з модельним рядом пароочищувачів Clean & Steam можна за посиланням https://www.rowenta.ua/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%AF%D0%94-%D0% 97% D0% 90% D0% 9F% D0% 9E% D0% 9C% D0% 95% D0% A8% D0% 9A% D0% 90% D0% 9D% D0% 9D% D0% AF% D0% 9C /% D0% 9F% D1% 80% D0% B8% D0% B1% D0% B8% D1% 80% D0% B0% D0% BD% D0% BD% D1% 8F-% D0% BF% D0% B0 % D1% 80% D0% BE% D1% 8E / c / steam%2Bcleaners. Купуючи побутову техніку бренду у офіційних дистриб'юторів користувачі отримують гарантію якості, безкоштовний ремонт і сервіс в разі поломки. На деякі моделі діють знижки та акційні пропозиції.