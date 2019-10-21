Корисні поради тим, хто шукає сантехніку для будинку

Є речі в домашньому інтер'єрі, які використовуються щодня, і від якості, гігієнічності, зручності яких безпосередньо залежить затишок і настрій мешканців. Сантехніка: змішувачі і раковини, унітази та ванни, відносяться якраз до таких речей.

Які поради можна дати людям, які раніше ніколи не купували нічого подібного, а тепер їм потрібна нова сантехніка для квартири після ремонту, для оновленої кухні або дизайнерської ванної кімнати?

Фаянс або фарфор

90% сантехніки сьогодні виробляється зі спеціального фаянсу або фарфору. Перший варіант, як правило, недорогий, не надто важкий і завжди покритий глазур'ю. Фарфорова сантехніка більш гладка, за нею простіше доглядати. Однак вона важча, дорожча, не переносить ударів і падінь на неї предметів без тріщин і відколів.

В якості альтернативи фаянсу і фарфору можна розглядати скло, композитні матеріали, дорогий мармур.

Що стосується ванн і душових піддонів, то крім традиційних чавуну і сталі сьогодні все більшим попитом користується сантехніка з акрилу.

Форма і кріплення

Зверніть увагу, що будь-яка сантехніка потребує кріплення і підведення комунікацій за певною схемою. Це означає, що великий ризик вибрати не те, що підійде ванній або кухні, якщо заздалегідь не перевірити розводку і перетин труб, габарити доступного місця, висоту тумб і стільниць.

Якщо говорити про раковини, то вони можуть бути настінними, з п'єдесталом, каскадні. Популярний варіант для невеликих ванних - раковина для установки на пральну машину. Розмір і форма раковин і умивальників може бути майже будь-якою.

Унітази, в свою чергу, відрізняються системами набору і зливу води, а також способом під'єднання до каналізації - він може бути косим, по вертикалі або горизонталі. Сучасні унітази також можуть бути не тільки підлоговими, але і кріпитися до стіни - у вигляді інсталяцій.

Де шукати сантехніку

Якщо вас цікавлять раковини і змішувачі в Києві або сантехніка Львів, вибирайте сантехніку в перевірених магазинах, у яких є широкий асортимент брендових товарів в наявності, які гарантують дотримання законних прав споживача, дотримуються розумної маркетингової політики.

Справа в тому, що на сучасному ринку свої каталоги пропонують десятки, якщо не сотні постачальників - від гіпермаркетів і прямих постачальників виробників з хорошою репутацією до посередників з націнками і постачальників широкого профілю, що не допоможуть вибрати ідеальний товар в вашому випадку через відсутність кваліфікованого в питаннях сантехніки персоналу.