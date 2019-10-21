Будівництво – задача, яка ніколи не втратить свою актуальність. Сучасні технології дозволяють виконувати їх на високому рівні і значно швидше, ніж це було навіть з десяток років тому. Будівельні компанії нового покоління використовують модернізовану техніку і прогресивні технології зведення об'єктів. Все це дозволяє говорити про новий, більш високий рівень виконання робіт, де співвідношення якості і вартості знаходиться на оптимальному рівні.

ТОВ ІБК Євротехнології – сучасна інвестиційна компанія нового покоління.

Працює в ніші зведення будівель житлового та нежитлового фонду, а також має досвід в будівництві таких стратегічно важливих об'єктів, як мости і транспортні вузли.

Наша компанія виконає будівельні плани будь-якої складності в таких напрямках, як:

генпідряд;

будівельні роботи;

зведення монолітних залізобетонних каркасів;

оздоблювальні роботи;

влаштування фасадних систем;

транспортні вузли;

мости.

У кожному з даних векторів надання послуг працюють фахівці високого рівня. Компанія має в своєму розпорядженні широкий штат співробітників, від технічних фахівців до робітників, які виконують роботу безпосередньо на об'єкті. Їм допомагають – власна виробнича база, склади, сучасна спецтехніка. В результаті замовник отримує якісні послуги в обумовлені терміни.

ТОВ ІБК Євротехнології – це поєднання досвіду професійної команди із застосуванням сучасних технологій. Ми готові виконати роботи будь-якої складності, так як знаємо, що нам це під силу.

Зведення будівель, будівництво мостів та інших масивних споруд відбувається в стислі терміни, з урахуванням всіх технічних вимог та з урахуванням побажань замовника.

Нас цінують за:

якість;

гарантії;

дотримання термінів;

індивідуальний підхід;

комплексне надання послуг.

Компанія пропонує не тільки зведення будівель, але і супутні послуги – сантехнічні, електромонтажні. Завдяки цьому об'єкт буде зданий вже готовий до експлуатації, а замовнику немає необхідності шукати кількох підрядників для виконання робіт на кожному з напрямів. Ми працюємо за індивідуальними планами з дотриманням високого рівня виконання кожного етапу, від проектування до здачі в експлуатацію.

Звертайтеся, ми втілимо ваш проект в реальність.