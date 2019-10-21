Вінницька ОДА спрямувала 300 тис. грн на покращення побутових умов нацгвардійців

Вінницька ОДА спрямувала 300 тис. грн на покращення побутових умов нацгвардійців

Укрінформ

Голова Вінницької ОДА передав нацгвардійцям сертифікат на 300 тис. гривень для покращення соціально-побутових умов стрілецької роти, яка не се службу на рубежі з Придністров’ям та Республікою Молдова.

Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський передав нацгвардійцям сертифікат на 300 тис. гривень для покращення соціально-побутових умов стрілецької роти, яка не се службу на рубежі з Придністров’ям та Республікою Молдова.

Очільник регіону зустрівся з нацгвардійцями в ход робочого візиту до південних районів області. Він відвідав гвардійський підрозділ військової частини 3008,  розташований у прикордонному селищі Пороги Ямпільського району. Нині там несуть службу понад  60 військовослужбовців, третина з яких  контрактники. Дана стрілецька рота створена  влітку цього року.

«Звичайно, дуже важливою є  забезпечення відповідної матеріальної сторони вашого життя, тому на останній сесії було прийняте рішення, щоб спрямувати додатково 300 тис. гривень в рамках виконання заходів комплексно-правоохоронної програми Вінницької області до 2020 року «Безпечна Вінниччина», - сказав Скальський.

Як зазначив командир стрілецької роти, основне завдання військових – дати відсіч збройній агресії у разі потреби. Дана рота призначена і створена для надання допомоги в охороні громадського порядку в місті Ямпіль та надання допомоги по обороні державного кордону.

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