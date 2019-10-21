Вінницька ОДА спрямувала 300 тис. грн на покращення побутових умов нацгвардійців

Голова Вінницької ОДА передав нацгвардійцям сертифікат на 300 тис. гривень для покращення соціально-побутових умов стрілецької роти, яка не се службу на рубежі з Придністров’ям та Республікою Молдова.

Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський передав нацгвардійцям сертифікат на 300 тис. гривень для покращення соціально-побутових умов стрілецької роти, яка не се службу на рубежі з Придністров’ям та Республікою Молдова.

Очільник регіону зустрівся з нацгвардійцями в ход робочого візиту до південних районів області. Він відвідав гвардійський підрозділ військової частини 3008, розташований у прикордонному селищі Пороги Ямпільського району. Нині там несуть службу понад 60 військовослужбовців, третина з яких контрактники. Дана стрілецька рота створена влітку цього року.

«Звичайно, дуже важливою є забезпечення відповідної матеріальної сторони вашого життя, тому на останній сесії було прийняте рішення, щоб спрямувати додатково 300 тис. гривень в рамках виконання заходів комплексно-правоохоронної програми Вінницької області до 2020 року «Безпечна Вінниччина», - сказав Скальський.

Як зазначив командир стрілецької роти, основне завдання військових – дати відсіч збройній агресії у разі потреби. Дана рота призначена і створена для надання допомоги в охороні громадського порядку в місті Ямпіль та надання допомоги по обороні державного кордону.