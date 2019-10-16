«RIZOL Quartet – 80! Краще з програм»

20 жовтня в Національній філармонії виступить «RIZOL Quartet». Цей квартет баяністів названо на честь його фундатора Миколи Івановича Різоля.

Легендарний «RIZOL Quartet» створено 1939 року натхненним баяністом Миколою Різолем. Тоді в ансамблі грали сестри Раїса і Марія Білецькі, Микола Різоль та Іван Журомський. Але війна раптово перервала творчі плани музикантів. Оскільки, Микола Різоль та Іван Журомський під час війни працювали у складі концертних фронтових бригад. Лише після війни, 1946 року, квартет відновив власну творчу діяльність. Протягом власного творчого життя квартет дав із великим успіхом тисячі концертів.

Сьогодні «RIZOL Quartet» гідно продовжує та успішно розвиває найкращі традиції української виконавської школи, що сформовані квартетом під керуванням народного артиста України, професора Миколи Різоля. Репертуар квартету – дуже різноманітний, включає твори композиторів різних епох і стилів, зокрема, твори В.А.Моцарта, Й.Гайдна, П.Чайковського, Д.Шостаковича, М.Скорика, А.П’яццолли, І.Шамо, В.Монті, В.Зубицького, Й.Штрауса, В.Чернікова, а також обробки М.Різоля, С.Грінченка та багатьох інших авторів.

«RIZOL Quartet» – унікальний інструментальний ансамбль. Це підкреслюється й інструментами, на яких грають музиканти. Так, поруч із традиційними концертними баянами слухачі мають змогу почути і побачити спеціально виготовлені для квартету баян-баритон і баян-контрабас, рідкісні за своїм тембром баян-гобой і баян-кларнет.

Квартет баяністів імені Миколи Різоля:

ОЛЕКСІЙ КОЛОМОЄЦЬ (перший баян), ОЛЕГ ШИЯН (другий баян),

ІГОР САЄНКО (баян-баритон) – керівник, РОМАН МОЛОЧЕНКО (баян-контрабас)

Участь бере: Квартет акордеоністів Гімназії мистецтв імені С. Сондецкіса (м. Шяуляй, Литва)

Вартість квитків – 70-300 грн.

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