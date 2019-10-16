«USAFE band / “Mузика свободи”»

19 жовтня в Національній філармонії виступить оркестр військово-повітряних сил США. Із нагоди Дня захисника України, що традиційно відзначається у жовтні, відбудеться концерт «Mузика свободи». Звучатимуть твори Гленна Міллера, Бінга Кросбі, Елвіса Преслі.

«Музика свободи» – продовження серїї музичних заходів дипломатичної місії послів США в Україні та презентує спільний проект The USAFE Band із Київським камерним оркестром. Щоразу київські виступи оркестру військово-повітряних сил США – The USAFE Band – присвячені плідній співпраці України та США в сферах військової та культурної дипломатії.

Від 1943 року, моменту заснування оркестру, The USAFE Band дав понад 20 000 концертів. The USAFE Band по праву пишається високими досягненнями та радий ділитися із шанувальниками в Україні власним виконанням, яке надихає. Цього разу концертна програма в Національній філармонії України віддає честь американській музиці часів Другої світової війни.

«MУЗИКА СВОБОДИ»

Американська музика часів Другої світової війни:

Гленн Міллер, Бінг Кросбі, Елвіс Преслі

Оркестр Військово-повітряних сил США в Європі

Київський камерний оркестр

Диригент – полковник КРІСТІНА МУР УРРУТІЯ (США)

Участь беруть солісти Національного президентського оркестру

Солісти – Бен Х'юсбі, Ірина Кулик, Анастасія Шевченко

Вартість квитків – 100-600 грн.

Квитки онлайн

Фото: Володимир Осипенко