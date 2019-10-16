Зручна і функціональна: рушникосушарка Mario

Як швидко висушити одяг, не пошкодивши її? Це завдання якісно і за кілька годин виконає рушникосушарка mario.

Це обладнання займає на світовому ринку позицію значимого елемента в інтер'єрі ванної кімнати.

Рушникосушарка виступає додатковим джерелом тепла. Він випаровує вологу не тільки з одягу, але і усуває надлишок вологи з повітря. Саме цей фактор не дозволяє шкідливим мікроорганізмам з'являтися на поверхні вашої білосніжної ванни або дерев'яних меблів.

Які бувають рушникосушарки

Починати знайомство з устаткуванням краще з головного - джерела нагріву. Саме в залежності від нього вибирається відповідна модель.

Рушникосушарки випускаються з різними системами нагріву:

1. Водяні.

Підходять для установки в квартирі / будинку, в яких постійна подача води.

2. Електричні.

Функціональний варіант для монтажу в багатоквартирних комплексах, де найчастіше спостерігаються перебої у водопостачанні. А також вони виділяються економічністю і швидкістю нагрівання.

3. Комбіновані.

Цей вид поєднує в собі функції двох видів. Джерелом нагріву для цього виду рушникосушарки Mario служить вода і електроенергія. І якщо відсутній один з них - другий стане його якісної заміною.

Корпус пристрою виготовлений з високоміцної сталі AISI 304 + покритий хромом. Відповідно - рушникосушарка не схильна до корозії зсередини і зовні.

Рушникосушарка Mario: правила вибору

Головне, що слід враховувати перед покупкою устаткування - його технічні характеристики. Вони визначають:

Джерело тепла сушарки для рушників (опис зазначено вище).

Розміри - слід виміряти передбачуване місце для установки обладнання і вже після займатися підбором підходящого.

Дизайн рушникосушарки Mario повинен відповідати призначенню пристрою: для великого одягу або дрібних речей. Він представлений в такому вигляді: «Змійовик», «Драбинка» і подібні моделі. Їх ви можете замовити в Santehrai.

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