6-й кінофестиваль "Громадський проектор" відбувся за підтримки Фонду Янковського

Шостий фестиваль короткометражних фільмів "Громадський проектор", який щорічно відбувається завдяки фінансовій та організаційній підтримці Благодійного фонду Ігоря Янковського "Ініціатива заради майбутнього", успішно пройшов у Миколаєві.

Кінофестиваль викликав традиційний жвавий інтерес у Миколаєві, який на два дні став столицею короткометражок України. У дні фестивалю у 800-місному залі концерт-холу "Юність" практично не було вільних місць. Цьогоріч, завдяки підтримки міської влади, відкриття фестивалю було особливо пишним. Площу перед концерт-холом прикрасили яскравими банерами з символікою "Громадського проектора", всі гості пройшлися широким червоним хідником, грав джаз-банд, пригощали шампанським. Відкривали кінофестиваль меценат і бізнесмен Ігор Янковський та мер міста Олександр Сєнкевич.

Ведучі представили присутніх у залі членів колегії журі кінофестивалю: заслужену артистку України, лауреатку національних премій в галузі кіно та театрального мистецтва, актрису і громадську діячку Ірму Вітовську, актора театру та кіно, народного артиста України, ексміністра культури Євгена Нищука, та продюсера, главу Державного агентства України з питань кіно 2014-2019 років Пилипа Іллєнка.

Головний партнер і друг фестивалю, засновник благодійного фонду "Ініціатива заради майбутнього" Ігор Янковський зазначив, що фестиваль став важливою культурною подією не тільки для Миколаєва, а й України, а в останні два роки він стає міжнародним.

"За 6 років кінофестиваль "Громадський проектор" у Миколаєві розрісся до масштабної події, що заслуговує на велику увагу. У нас велика кількість учасників із усієї країни, журі світового рівня зі справжніми професіоналами своєї справи й навіть міжнародна програма. Я радий, що ми з першого дня підтримували та фінансували цей кінофестиваль, і продовжуватимемо й надалі. Дуже важливо, що у нас знаходиться все більше партнерів і однодумців у Миколаєві, завдяки яким кінофестиваль отримує нові можливості для розвитку", - заявив бізнесмен і меценат Ігор Янковський.

Фестиваль тривав два дні, під час яких показали 18 фільмів, відібраних для участі в конкурсній програмі. Всього ж цьогоріч миколаївський кінофестиваль отримав понад 120 фільмів, які прийшли не тільки з різних областей України, а й з-за кордону.

"Я вже не вперше беру участь у роботі кінофестивалю "Громадський проектор" і це вже стало доброю традицією - восени приїздити до Миколаєва. Хочу зазначити, що за ці роки кінофестиваль значно виріс, стала кращою якість фільмів, які беруть участь у конкурсі, й це відображає загальну тенденцію відродження українського кінематографа", - сказав Пилип Іллєнко.

Спеціальною подією кінофестивалю стала прем'єра документального фільму 2019 року "Малевич: народжений в Україні", режисера Володимира Луцького, який розвінчує міфи радянської та російської пропаганди і повертає Україні світового генія. Також великий інтерес глядачів викликав благодійний показ підбірки найкращих короткометражних фільмів проекту "Дивись українське", які представив продюсер, засновник компанії "Вавілон" Андрій Різоль. Фільми, що входять до кіноальманаху взяли участь у 220 конкурсних і позаконкурсних показах і отримали близько 30 нагород і відзнак на 20 українських і 42 світових кінофестивалях. Цей проект також реалізується за підтримки Фонду Янковського.

На закритті, крім інших, традиційно вручили премію Миколаївського міського голови. "Народний" мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, який незмінно піднімається на сцену під звуки групи AC/DC, побажав успіхів учасникам і відзначив покращення рівня організації кінофестивалю.

Список переможців фестивалю:

Номінація "Найкращий ігровий фільм"

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм "Урок", реж. Михайло Іллєнко, Київ

Номінація "Найкращий документальний фільм"

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм "Зірка для Антона", реж. Катерина Стрельченко, Дніпро

Номінація "Найкращий анімаційний фільм"

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм "Пуповина", реж. Олександр Бубнов, Київ

Номінація "Найкращий зарубіжний фільм"

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм: "Аліса", реж. Василіса Кузьміна, Москва, Росія

Спеціальна номінація "Особлива відзнака журі"

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм "Домовина", реж. Кадім Тарасов, Київ

Премія Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм "Він такий єден", реж. Антон Рижих, Ужгород

Спеціальна номінація "Глядацькі симпатії"

ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Фільм "Пуповина", реж. Олександр Бубнов, Київ