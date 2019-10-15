УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Укрінформ
Про День безпеки пацієнтів

Визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, постановляю:

1. Установити в Україні День безпеки пацієнтів, який відзначати щорічно 17 вересня — у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                                       В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

          м. Київ 

4 вересня 2019 року

      №648/2019

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