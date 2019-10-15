УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Укрінформ
Про День безпеки пацієнтів
Визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, постановляю:
1. Установити в Україні День безпеки пацієнтів, який відзначати щорічно 17 вересня — у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 вересня 2019 року
№648/2019