УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День безпеки пацієнтів

Визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, постановляю:

1. Установити в Україні День безпеки пацієнтів, який відзначати щорічно 17 вересня — у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

4 вересня 2019 року

№648/2019