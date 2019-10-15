ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекту про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) і про його направлення до Конституційного Суду України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 38, ст.161)

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) (реєстр. № 1028), поданий Президентом України як невідкладний.

2. Законопроект про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

3 вересня 2019 року

№ 35-IX

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ЗАКОНОПРОЕКТ

Про внесення зміни до статті 85 Конституції України

(щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних

органів Верховної Ради України)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміну до статті 85 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), доповнивши частину першу пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1) створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.