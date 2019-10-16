Як правильно вибрати для себе квартиру?

Вибір квартири мрії включає в себе три аспекти:

фінанси;

документація;

особисті переваги.

Фінанси

До того, як вибирати нерухомість, оцініть суму, яку готові і реально зможете заплатити. Враховуйте, що крім покупки, будуть додаткові витрати на:

переоформлення документів;

консультацію фахівців;

облаштування квартири (ремонт, меблювання, переїзд).

Важливо! Якщо збираєтеся купувати житло за накопичення, порахуйте всю готівку. Якщо думаєте взяти кредит — заздалегідь сходіть в банк і дізнайтеся, яку суму вам готові видати.

Є кілька варіантів отримати суму, якої бракує:

Взяти кредит в банку. Якщо у вас гарна кредитна історія, кредитні кошти зможуть покрити навіть дорогу нерухомість. Але банки дають гроші в борг на тривалий термін під великий відсоток.

Позичити гроші у знайомих. Щоб не зіпсувати відносини, заздалегідь домовтесь (краще письмово) про терміни повернення тощо. Пропишіть для себе план, як будете віддавати борг. Вирішіть питання щодо відсотків.

Оформити розстрочку у забудовника. На відміну від кредиту, розстрочка може бути безвідсоткова або з маленьким відсотком. На відміну від знайомих, відносини із забудовником будуть точно правильно оформлені юридично.

Документація

Купівля квартири від покупки, наприклад, телефону відрізняється великою кількістю документів. І паперу — перше, що потрібно перевірити перед вибором.

Важливо! На вторинному ринку нерухомість продають попередні господарі. Тому є ризик, що у квартири навіть після покупки з'являться раптові спадкоємці та інші власники. У первинної нерухомості чиста юридична історія.

На первинному ринку покупець підписує папери з забудовником. Тому при виборі важливо перевірити, наскільки підприємство надійне.

Важливо! Для аналізу відомостей можна запросити приватного юридичного консультанта.

Особисті уподобання

Сюди входить все, що важливо в майбутній житлоплощі саме вам:

Квадратура і кількість кімнат.

Поверховість.

Розташування будинку (транспорт, інфраструктура поруч).

Дизайн квартири.

Висота стель і ін.

Щоб вибрати правильно, випишіть всі свої вимоги.

Важливо! Постарайтеся відокремити свої бажання від нав'язаної реклами і забудьте того, ким хочете здаватися в очах оточуючих. Швидше за все, в новому будинку ви проживете як мінімум рік, тому думайте насамперед про свій комфорт.