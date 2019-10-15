ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Верховна Рада України постановляє: Протокол між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно, вчинений 9 жовтня 2017 року у м. Київ, який набирає чинності в останній день місяця, наступного за місяцем, у якому отримано дипломатичними каналами останнє письмове повідомлення про завершення Договірними Державами необхідних відповідно до внутрішнього законодавства процедур набрання ним чинності, ратифікувати (додається). Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ м. Київ 18 вересня 2019 року № 106-IX