УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року № 642, від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лютого 2012 року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377) постановляю:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту:

ГОРІШНІЙ Лілії Романівні - срібній призерці чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної, у розмірі тисяч гривень

ДЕМЕНТЬЄВІЙ Яні Михайлівні - бронзовій призерці чемпіонату Європи 2019 року з веслування академічного, у розмірі 4 тисяч гривень

КІТ Тетяні Орестівні - срібній призерці чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної, у розмірі 5 тисяч гривень

КОРОСТИЛЬОВУ Павлу Сергійовичу - чемпіону Європи 2019 року зі стрільби кульової, у розмірі 7 тисяч гривень

ЛИСЕНКО Анастасії Сергіївні - срібній призерці чемпіонату Європи 2019 року з важкої атлетики, у розмірі 5 тисяч гривень

ЛІВАЧ Оксані Василівні - чемпіонці Європи 2019 року з боротьби вільної, у розмірі 7 тисяч гривень

ОМЕЛЬЧУКУ Олегу Петровичу - чемпіону Європи 2019 року зі стрільби кульової, у розмірі 7 тисяч гривень

ТЕМІРОВУ Ленуру Серверовичу - бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 року з боротьби греко-римської, у розмірі 4 тисяч гривень

ХОЦЯНІВСЬКОМУ Олександру Йосиповичу - бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної, у розмірі 4 тисяч гривень

ШУПТАРУ Василю Івановичу - бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної, у розмірі 4 тисяч гривень.

БІЛОКОПИТОМУ Віктору Юрійовичу - тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної Шуптара В.І., у розмірі 4 тисяч гривень

БОНДАРЮ Сергію Павловичу - тренеру чемпіона Європи 2019 року зі стрільби кульової Омельчука О.П., у розмірі 3,5 тисячі гривень

БОРИСЕНКУ Віталію Івановичу - тренеру срібної призерки чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної Кіт Т.О., у розмірі 5 тисяч гривень

ДАНЬКУ Григорію Володимировичу - тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної Хоцянівського О.Й., у розмірі 4 тисяч гривень

КАМІНСЬКОМУ Олександру Борисовичу - тренеру чемпіонів Європи 2019 року зі стрільби кульової Коростильова П.С. та Омельчука О.П., у розмірі 7 тисяч гривень

КОРОСТИЛЬОВУ Сергію Миколайовичу - тренеру чемпіона Європи 2019 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у розмірі 3,5 тисячі гривень

КУЧІНОВУ Юрію Павловичу - тренеру срібної призерки чемпіонату Європи 2019 року з важкої атлетики Лисенко А.С., у розмірі 5 тисяч гривень

ПАВЛОВСЬКОМУ Володимиру Станіславовичу - тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2019 року з веслування академічного Дементьєвої Я.М., у розмірі 4 тисяч гривень

РАКОВСЬКОМУ Олександру Генадійовичу - тренеру срібної призерки чемпіонату Європи 2019 року з боротьби вільної Горішної Л.Р., у розмірі 5 тисяч гривень

САЛІЄВУ Ісмету Аблялімовичу - тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2019 року з боротьби греко-римської Темірова Л.С., у розмірі 4 тисяч гривень

СТАДНІКУ Андрію Володимировичу - тренеру чемпіонки Європи 2019 року з боротьби вільної Лівач О.В., у розмірі 7 тисяч гривень.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

13 вересня 2019 року

№695/2019