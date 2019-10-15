ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України та статті 31-1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" і зважаючи на вмотивоване подання Президента України, Верховна Рада України постановляє:

1. Припинити достроково повноваження всього складу Центральної виборчої комісії.

У зв’язку з цим звільнити з посад членів цієї Комісії:

Басалаєву Аллу Валентинівну,

Бернацьку Наталію Іларіонівну,

Вербенського Михайла Георгійовича,

Діденка Олега Миколайовича,

Євстігнєєва Андрія Сергійовича,

Єфремову Ірину Олексіївну,

Желтову Ольгу Миколаївну,

Конопольського Олега Миколайовича,

Кустову Світлану Миколаївну,

Лотюк Ольгу Степанівну,

Махніцьку Катерину Григорівну,

Плукаря Віталія Володимировича,

Радченка Євгенія Володимировича,

Сліпачук Тетяну Володимирівну,

Шипілова Леонтія Миколайовича,

Юзькову Тетяну Леонідівну.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

13 вересня 2019 року

№ 90-IX