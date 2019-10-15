ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 9 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України "Про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 333; 1994 р., № 28, ст. 253; 1998 р., № 42, ст. 264).

Президент України                                                         В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

11 вересня 2019 року

№ 55-IX

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-