ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

Верховна Рада України постановляє: I. Статтю 9 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) виключити. II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України "Про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 333; 1994 р., № 28, ст. 253; 1998 р., № 42, ст. 264). Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ м. Київ 11 вересня 2019 року № 55-IX