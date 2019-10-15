ЗАКОН УКРАЇНИ
Укрінформ
Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"
Верховна Рада України постановляє:
I. Статтю 9 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України "Про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 333; 1994 р., № 28, ст. 253; 1998 р., № 42, ст. 264).
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
11 вересня 2019 року
№ 55-IX