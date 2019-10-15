УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
З метою сприяння забезпеченню належної підготовки та проведенню в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) у двотижневий строк утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону (далі - Організаційний комітет) та затвердити його персональний склад;
2) розробити за участю Федерації бадмінтону України з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та затвердити до 15 жовтня 2019 року план заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону;
3) забезпечити в установленому порядку реалізацію та фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, зокрема, передбачивши під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на згадану мету відповідно до обґрунтованих потреб;
4) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону;
5) вжити заходів щодо популяризації серед дітей та молоді занять з бадмінтону, зокрема в закладах загальної середньої освіти, створення відповідної спортивної інфраструктури, у тому числі сучасних критих бадмінтонних кортів (майданчиків).
2. Київській міській державній адміністрації забезпечити в установленому порядку вирішення питань, пов'язаних із реалізацією заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, у тому числі проведення культурно-розважальних заходів, облаштування зони гостинності на час проведення чемпіонату.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 вересня 2019 року
№717/2019