УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про підготовку та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону

З метою сприяння забезпеченню належної підготовки та проведенню в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у двотижневий строк утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону (далі - Організаційний комітет) та затвердити його персональний склад;

2) розробити за участю Федерації бадмінтону України з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та затвердити до 15 жовтня 2019 року план заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону;

3) забезпечити в установленому порядку реалізацію та фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, зокрема, передбачивши під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на згадану мету відповідно до обґрунтованих потреб;

4) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону;

5) вжити заходів щодо популяризації серед дітей та молоді занять з бадмінтону, зокрема в закладах загальної середньої освіти, створення відповідної спортивної інфраструктури, у тому числі сучасних критих бадмінтонних кортів (майданчиків).

2. Київській міській державній адміністрації забезпечити в установленому порядку вирішення питань, пов'язаних із реалізацією заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, у тому числі проведення культурно-розважальних заходів, облаштування зони гостинності на час проведення чемпіонату.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

28 вересня 2019 року

№717/2019