УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 2018 року № 13 «Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва» постановляю:
1. Призначити стипендії Президента України молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва:
1) письменникам:
АБЛАЄВУ Бекіру Абкерімовичу, 1999 року народження
БАЗІ Юлії Сергіївні, 1990 року народження
БАЗЬ Любові Олександрівні, 1991 року народження
БУКАТЮКУ Олександру Миколайовичу, 1985 року народження
ВАСИЛЬЧЕНКО Альоні Валеріївні, 1987 року народження
ВЕРТОЛІ Світлані Андріївні, 1997 року народження
ГЛАДУН Дарині Валеріївні, 1993 року народження
ГРИГОРОВУ Микиті Анатолійовичу, 1994 року народження
ДЯДЧЕНКО Людмилі Сергіївні, 1988 року народження
ЗВОНОК Ганні Михайлівні, 1994 року народження
ІГНАТЬЄВІЙ Наталії Миколаївні, 1985 року народження
КОЗУЛІНІЙ Мар’яні Сергіївні, 1987 року народження
КОМАР Надії Олександрівні, 1985 року народження
ЛОМОНОСОВУ Михайлу Володимировичу, 1995 року народження
ЛУК’ЯНЕНКО Катерині Олександрівні, 1988 року народження
МАЙБОРОДІ Дар’ї Валеріївні, 1991 року народження
МАКСИМ’ЯК Мар’яні Богданівні, 1986 року народження
МИХАЛЬОНОК Ярині Сергіївні, 1985 року народження
МОСТЕПАН Ірині Сергіївні, 1987 року народження
ОЛІЩУК Вікторії Олександрівні, 1994 року народження
ПАНАСЮКУ Олексію Геннадійовичу, 1991 року народження
РАЧКОВСЬКІЙ Ірині Володимирівні, 1985 року народження
САЖИНСЬКІЙ Ірині Віталіївні, 1994 року народження
СІВАЧЕНКУ Сергію Миколайовичу, 1984 року народження
СОКОЛЮКУ Остапу Володимировичу, 1986 року народження
СТРИЖАЧЕНКО Ользі Вікторівні, 1988 року народження
ФЕДОРОВІЙ Сніжані Василівні, 2002 року народження
ЦИГАНЧУК Ксенії Анатоліївні, 1986 року народження
ЧЕРВОТКІНІЙ Ілоні Олександрівні, 1996 року народження
ШТІЛЬГОЙЗУ Олександру Леонідовичу, 2004 року народження
2) митцям у сфері музичного мистецтва
БЄГЛЄЦОВУ Олексію Іллічу, 1984 року народження
БИСТРЕВСЬКОМУ Кирилу Ігоровичу, 1995 року народження
БИЦУЛІ Анастасії Сергіївні, 1999 року народження
БІЛІНЦЮ Тарасу Юрійовичу, 1996 року народження
БРИЛЮ Артему Сергійовичу, 1998 року народження
БУЛИЗІ Стефану Вікторовичу, 2000 року народження
БУРНОС Дарині Вадимівні, 1996 року народження
ВИНОГРАДОВІЙ Валерії Володимирівні, 1998 року народження
ВОДОВОЗОВУ Ярославу Євгеновичу, 2004 року народження
ВОРОБЕЦЬ Інні Станіславівні, 1991 року народження
ГАЙ Анастасії Вадимівні, 2001 року народження
ГАЙВОРОНСЬКІЙ Анні Тарасівні, 2004 року народження
ГАЛАДЖУН Марті Богданівні, 1994 року народження
ГЛОДУНОВІЙ Маргариті Андріївні, 1999 року народження
ГРИВУЛ Катерині Петрівні, 1993 року народження
ГУСАРОВІЙ Надії Вікторівні, 2003 року народження
ДАНИЛЕЙКУ Данилу Володимировичу, 1985 року народження
ДОВБИШ Галині Сергіївні, 1985 року народження
ЖУКОВІЙ Софії Володимирівні, 2003 року народження
ЖУКОВСЬКІЙ Крістіні Олександрівні, 2002 року народження
ЖУРБІ Альоні Валентинівні, 2003 року народження
ЖУРКІНУ Євгенію Костянтиновичу, 1998 року народження
ЗАЛЕВСЬКОМУ Назару Миколайовичу, 2005 року народження
ІВАНЧЕНКО Надії Костянтинівні, 2000 року народження
ІВАСИКУ Богдану Васильовичу, 1994 року народження
КАЛИНИЧ Євгенії Михайлівні, 1998 року народження
КАРАЧЕВСЬКОМУ Данилу Руслановичу, 1998 року народження
КЛЮЧЦІ Оксані Ігорівні, 1999 року народження
КОЗАК Анастасії Сергіївні, 1995 року народження
КОЗИРЯЦЬКОМУ Михайлу Сергійовичу, 1994 року народження
КОПЕЛЮКУ Олегу Олексійовичу, 1988 року народження
КРАВЧУКУ Едварду Вікторовичу, 1994 року народження
КУРМАЧОВІЙ Юлії Віталіївні, 1998 року народження
КУШНІРЕНКУ Миколі Олександровичу, 1992 року народження
ЛЕБЕДЄВІЙ Даяні Олександрівні, 2003 року народження
ЛЕОНТЬЄВУ Сергію Анатолійовичу, 1991 року народження
ЛЕХУ Назару Павловичу, 1999 року народження
ЛОЦМАН Руслані Олександрівні, 1988 року народження
МАКАРЕНКО Орині Олександрівні, 1999 року народження
МАЛІНОВСЬКІЙ Тетяні Володимирівні, 1987 року народження
МАНОКІНІЙ Ганні Вікторівні, 1988 року народження
МЕНЦІНСЬКОМУ Модесту Тарасовичу, 1996 року народження
МЕРХЕЛЮ Андрію Андрійовичу, 1986 року народження
МИХАЙЛЕНКО Тетяні Володимирівні, 1999 року народження
МОРОЗОВУ Даніелю Альбертовичу, 2003 року народження
НАГІРНІЙ Лесі Анатоліївні, 1986 року народження
ОНОФРІЙЧУКУ Олександру Михайловичу, 1987 року народження
ПАВЛЕЧКУ Олексію Романовичу, 2001 року народження
ПАЛАЧОВІЙ Катерині Володимирівні, 1987 року народження
ПОПОВИЧУ Емериху Федоровичу, 1986 року народження
ПОПОВИЧУ Томасу Федоровичу, 1986 року народження
ПОТАРИКІНІЙ Олені Володимирівні, 2003 року народження
ПРИЙМАК Анні Сергіївні, 1997 року народження
РАХМАНІНУ Євгену Володимировичу, 1993 року народження
РУДЕНКО Аліні Павлівні, 1989 року народження
САВАРИНІЙ Анастасії Анатоліївні, 2002 року народження
САВОНУ Дмитру Івановичу, 1990 року народження
САВЧЕНКУ Віталію Сергійовичу, 2000 року народження
САЄНКО Вікторії Олександрівні, 2004 року народження
САМОЛЮК Олені Віталіївні, 1991 року народження
САМОЛЮКУ Віталію Ігоровичу, 1985 року народження
СЕДЮКУ Ігорю Олеговичу, 1988 року народження
СКРИПНИКУ Назару Степановичу, 1992 року народження
СТУКУ Антону Володимировичу, 1992 року народження
ТОМНИЦЬКОМУ Костянтину Геннадійовичу, 1995 року народження
ТОПЧІЮ Марку Юрійовичу, 1991 року народження
ФЕДОРЯЦІ Владиславу Юрійовичу, 2001 року народження
ХЛЕБАНУ Миколі Миколайовичу, 1994 року народження
ХОДІ Тетяні Іванівні, 1993 року народження
ХОЛОДКОВУ Андрію Сергійовичу, 2004 року народження
ХОПТИНЕЦЬ Альоні Русланівні, 1996 року народження
ХОРОШУН Тетяні Сергіївні, 1996 року народження
ХШАНОВСЬКОМУ Миколі Ігоровичу, 1991 року народження
ЧЕДРИКУ Михайлу Васильовичу, 1997 року народження
ШАДЬКУ Максиму Олександровичу, 1993 року народження
ШИНКАРЕНКО Вікторії Сергіївні, 1992 року народження
ШЛЯБАНСЬКІЙ Яні Анатоліївні, 1994 року народження
ШУСТОВІЙ Ользі Юріївні, 1993 року народження
ШУТКО Дар’ї Олегівні, 1991 року народження
ШУШВАРУ Роману Анатолійовичу, 1993 року народження
ЩУРУ Володимиру Вікторовичу, 2001 року народження
ЮРЧЕНКУ Андрію Анатолійовичу, 1987 року народження
ЯКОВЕНКО Тетяні Георгіївні, 1992 року народження
3) митцям у сфері театрального мистецтва:
БОРТНИК-ГУЛЕВАТІЙ Марині Володимирівні, 1989 року народження
ЖУРАВКОВІЙ Юлії Олександрівні, 1986 року народження
ЗОЗУЛІ Олександру Олексійовичу, 1987 року народження
ІВАНОВІЙ-ГОЛОЛОБОВІЙ Дар’ї Олексіївні, 1989 року народження
КРАСІЛЬНІК Юлії Володимирівні, 1989 року народження
НЕЧАЙ Юлії Василівні, 1986 року народження
ПАЛІЙ Оксані Сергіївні, 1985 року народження
ПЕТРЕНКО Оксані Володимирівні, 1995 року народження
ПОЛЯНОВСЬКІЙ Людмилі Олександрівні, 1986 року народження
РЕЗНІЧЕНКУ Євгенію Олександровичу, 1998 року народження
САРКІСЯН Розі Володимирівні, 1987 року народження
СУХОРУКОВІЙ Наталії Михайлівні, 1986 року народження
ЧУЄШОВІЙ Аліні Олександрівні, 1990 року народження
ШЕРЕМЕТ Дарині Сергіївні, 1990 року народження
4) митцям у сфері образотворчого мистецтва:
АВГУСТИНСЬКІЙ Інні Сергіївні, 2002 року народження
АНДРІЄНКО Алітті Віталіївні, 1984 року народження
АНТОНЮКУ Олександру Леонідовичу, 1994 року народження
БАЛТАЗЮКУ Павлу Валерійовичу, 1986 року народження
БЕЖЕНАР Альоні Іванівні, 1989 року народження
БЕНЕДЮКУ Павлу Олександровичу, 1984 року народження
БЄРО Валентині Георгіївні, 1987 року народження
БОРИСОВІЙ Катерині Володимирівні, 1988 року народження
ВОРОНІНІЙ Олександрі Вікторівні, 1990 року народження
ГОЛУБ Марії Валеріївні, 1990 року народження
ГОСТІЛОВІЙ Олені Вікторівні, 1994 року народження
ГРАНОВСЬКІЙ Владиславі Олександрівні, 1997 року народження
ГРОНСЬКОМУ Петру Володимировичу, 1989 року народження
ДВІРНІЙ Оксані Михайлівні, 1992 року народження
ДУДЦІ Світлані-Роксолані Олександрівні, 1990 року народження
ДУШИНІЙ Анні Сергіївні, 1990 року народження
ЖУРУНОВІЙ Маргариті Ігорівні, 1994 року народження
ЗАСТУПУ Олександру Володимировичу, 1985 року народження
ЗЛОБІНІЙ Євгенії Юріївні, 2003 року народження
ЙОНАШ Ельвірі Тиберіївні, 2001 року народження
КАРПОВУ Михайлу Євгеновичу, 2003 року народження
КАЦАН Ладі Денисівні, 2004 року народження
КОЗЕЛЕЦЬКІЙ Ганні Сергіївні, 1987 року народження
КРАВЦЮ Дмитру Михайловичу, 1989 року народження
КУЛЬЧИЦЬКІЙ Уляні Юріївні, 1992 року народження
КУЧЕРЕНКО Карині Євгеніївні, 1998 року народження
ЛЕОНЦЮ Ярославу Валерійовичу, 1994 року народження
ЛИМАР Тетяні Вікторівні, 1991 року народження
ЛИПОВЦІ Катерині Вікторівні, 1995 року народження
ЛОКАТИРЮ Богдану Івановичу, 1993 року народження
ЛУГОВСЬКІЙ Анні Едуардівні, 1996 року народження
МЕЛЬНИЧУК Аліні Ігорівні, 1993 року народження
МОРГУНОВІЙ Олені Ігорівні, 1984 року народження
МОСТОВЩИКОВІЙ Дар’ї Олегівні, 1995 року народження
НИКИФОРОВУ Антону Михайловичу, 1992 року народження
ОДРЕХІВСЬКОМУ Василю Володимировичу, 1989 року народження
ОСАДЧУК Анні Олександрівні, 1993 року народження
ПАШКОВІЙ Альоні Володимирівні, 2002 року народження
ПЕРЕСТІ Анастасії Володимирівні, 2004 року народження
РАХІМОВІЙ Марії Дмитрівні, 1993 року народження
СКИЦЬКІЙ Анні Андріївні, 2002 року народження
СУШАРНИК-КРАВЕЦЬ Анні Олександрівні, 1988 року народження
ТАРАНУСІ Наталії Петрівні, 1984 року народження
ТИМКІВУ Михайлу Олеговичу, 2002 року народження
ТОЛОШНЯК Ірині Андріївні, 1992 року народження
5) митцям у сфері хореографічного мистецтва:
БАШКІРОВІЙ Вікторії Валеріївні, 1993 року народження
БОЙЧЕНКО Уляні Сергіївні, 1993 року народження
БОНДАРЮ Владиславу Володимировичу, 1998 року народження
БОНДАРЮ Олегу Олександровичу, 2001 року народження
БОРОДІНІЙ Олександрі Валентинівні, 2001 року народження
ВЕРОВЦІ Дар’ї Олександрівні, 1999 року народження
ГОЛУБЦОВІЙ Альоні Михайлівні, 2004 року народження
ІВАНЧЕНКО Діані Владиславівні, 2000 року народження
КОЛОМІЙЦЮ Дмитру Євгенійовичу, 2001 року народження
САМОЙЛЕНКО Руслані Ігорівні, 1984 року народження
СЕМЕНЕНКУ Роману Вікторовичу, 2000 року народження
СОЛОВКО Єві Вадимівні, 2001 року народження
ЧЕКМАРЬОВІЙ Анні Ігорівні, 2001 року народження
6) митцям у сфері естрадно-циркового мистецтва:
АНТОНОВУ Микиті Ростиславовичу, 1995 року народження
БІДНІЙ Вікторії Вікторівні, 1997 року народження
ГРИБАЧОВІЙ Марії Романівні, 1991 року народження
ДОЦЕНКО Валерії Юріївні, 1994 року народження
ЕБРАЛІДЗЕ Ірині Олександрівні, 1998 року народження
ІГНАТОВУ Анатолію Юрійовичу, 1995 року народження
ЛИЗОГУБ Валерії Максимівні, 2003 року народження
ЛИТВИНЕНКУ Максиму Володимировичу, 1995 року народження
ПАЛІЙЧУК Анні Вікторівні, 1985 року народження
ПОЗДНЯКОВІЙ Євгенії Вікторівні, 1991 року народження
РОДІНІЙ Вікторії Сергіївні, 1999 року народження
ТЕРЕХОВІЙ Поліні Ігорівні, 2002 року народження
ШКЛЯР Надії Іванівні, 1984 року народження
7) митцям у сфері кіномистецтва:
БАБАК Ользі Анатоліївні, 1991 року народження
БАКУМУ Володимиру Вікторовичу, 1990 року народження
ВОЗНЯК Софії Олександрівні, 1997 року народження
ВОЙТЕНКО Оксані Володимирівні, 1989 року народження
ГАЛОШИНІЙ Олександрі Олексіївні, 1997 року народження
ГРАНОВСЬКІЙ Ярославі Олександрівні, 1995 року народження
ДЕХТЯРУК Марії Георгіївні, 1996 року народження
ЗОРІ Лілії Олегівні, 1991 року народження
ІВАНЮК Анастасії Віталіївні, 1997 року народження
ІГНАТЕНКУ Дмитру Юрійовичу, 1988 року народження
КІРШИНУ Андрію Юрійовичу, 1993 року народження
ЛЕСИК Катерині Валентинівні, 1996 року народження
ЛИЧКОВСЬКІЙ Наталії Романівні, 1996 року народження
МИТРОФАНОВУ Антону Олександровичу, 1998 року народження
МІРОШНИЧЕНКУ Маркіяну Олександровичу, 1996 року народження
НОСЕНКУ Назарію Руслановичу, 1996 року народження
ПАСІЧНИКУ Артему Юрійовичу, 1986 року народження
ПАТРОН Ірині Василівні, 1987 року народження
ПРАВИЛО Ірині Олександрівні, 1987 року народження
ПРИХОДЬКУ Богдану Дмитровичу, 2001 року народження
РОМАНЧЕНКУ Нікону Сергійовичу, 1991 року народження
СИДОРЧУК Тетяні Анатоліївні, 1990 року народження
ТИХІЙ Анастасії Анатоліївні, 1992 року народження
ШОСІ Івану Ігоровичу, 1997 року народження.
2. Цей Указ набирає чинності з 1 грудня 2019 року.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
5 вересня 2019 року
№661/2019