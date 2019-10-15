ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про звільнення з посади члена Ради Національного банку України Милованова Т.С.

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 36, ст.152)

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 85 Конституції України, частини четвертої та пункту 7 частини восьмої статті 10 Закону України "Про Національний банк України" Верховна Рада України постановляє:

1. Звільнити Милованова Тимофія Сергійовича з посади члена Ради Національного банку України.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

3 вересня 2019 року

№ 30-IX