ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині шостій статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155) слова "категорії посад яких прирівнюються до відповідних категорій посад працівників апарату Кабінету Міністрів України" виключити.

2. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2014 р., № 13, ст. 223; 2016 р., № 4, ст. 43):

1) частину другу статті 8 доповнити пунктом 12-1 такого змісту:

"12-1) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності";

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