ЗАКОН УКРАЇНИ

Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Визначення термінів, сфера застосування режиму спільного транзиту

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) електронна транзитна система - електронна система, яку використовують для електронного обміну даними при режимі спільного транзиту, структурованими відповідно до стандартів електронних повідомлень, які використовуються при обміні даними між комп’ютерними системами в комп’ютеризованій транзитній системі, що застосовується договірними сторонами Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року;

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