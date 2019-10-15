ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Укрінформ
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року

Верховна Рада України постановляє:

Протокол між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року, вчинений 24 січня 2019 року в м. Давос, який набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати (додається).

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

18 вересня 2019 року

№ 105-IX

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