ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року

Верховна Рада України постановляє: Протокол між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року, вчинений 24 січня 2019 року в м. Давос, який набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати (додається). Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ м. Київ 18 вересня 2019 року № 105-IX