ЗАКОН УКРАЇНИ
Укрінформ
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року
Верховна Рада України постановляє:
Протокол між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року, вчинений 24 січня 2019 року в м. Давос, який набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Державами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати (додається).
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 вересня 2019 року
№ 105-IX