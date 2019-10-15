ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 1 частини другої статті 24-2 викласти в такій редакції:

"1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 1-3, 6, 6-2, 6-3 та 6-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу".

2. У статті 29:

1) у пункті 23 частини другої слово і цифри "пунктом 13-5" замінити словами і цифрами "пунктами 6-3, 6-4 і 13-5";

2) частину третю доповнити пунктами 6-3 та 6-4 такого змісту:

"6-3) 50 відсотків надходжень від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, передбачені абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" (крім штрафів, визначених пунктом 13-5 цієї частини статті);

6-4) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за правопорушення, передбачені частиною другою статті 122-2 та частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (крім штрафів, визначених пунктом 13-5 цієї частини статті)".

3. У пункті 2-1 частини четвертої статті 30 цифри і слово "6 та 6-2" замінити цифрами і словом "6, 6-2, 6-3 та 6-4".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

12 вересня 2019 року

№ 74-IX