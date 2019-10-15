ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 38, ст.160)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:

"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Попередньо схвалений

Верховною Радою України

30 серпня 2019 року

м. Київ

3 вересня 2019 року

№ 27-IX