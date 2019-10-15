ЗАКОН УКРАЇНИ
Укрінформ
Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 38, ст.160)
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести зміни до статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Попередньо схвалений
Верховною Радою України
30 серпня 2019 року
м. Київ
3 вересня 2019 року
№ 27-IX