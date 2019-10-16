Українських юристів рейтингуватимуть як у Європі

Компанія ЛІГА:ЗАКОН запустила власний юридичний рейтинг. Всеукраїнський рейтинг ринку юридичних послуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 - це врахування усіх побажань та рекомендацій від професіоналів юридичної галузі та кращого світового досвіду.

За останні 15 років український юридичний ринок отримав декілька масштабних конкурсів, компанії почали активно подаватися в номінації на міжнародні премії та навіть вигравати їх. І тільки одного не вистачало - визнання клієнтами.

В Оркомітеті зауважують, що мета – створити об’єктивний рейтинг, якому б довіряли і компанії, і клієнти. Методологію презентували представникам бізнес-спільноти і медіа.

«Цього український юридичний ринок чекав давно. Одна з основних переваг нашого Рейтингу – це система визначення переможців. Ми презентували прозорий алгоритм, який зрозумілий для всіх. До того ж враховані побажання щодо об’єктивності. Ми як компанія, яка обслуговує юридичний ринок, як ніхто інший розуміємо потребу в об’єктивній та повній інформації. Впевнені, що поява Рейтингу LIGA ZAKON AWARDS позитивно сприятиме галузевій конкуренції» – коментує Марина Бондаренко, співзасновниця та СЕО компанії ЛІГА:ЗАКОН.

«Методологія Рейтингу - це величезна робота команди ЛІГА:ЗАКОН і партнерів, клієнтів, яких понад два місяці ми опитували, збирали експертні побажання. Сьогодні ми розпочинаємо збір заявок на участь в журі та готові надсилати анкети номінантам. Ми очікуємо, що до складу журі увійдуть шановані експерти – юристи юридичних компаній та представники юридичних департаментів інших сфер бізнесу. В Рейтингу ми будемо оцінювати як компанії, так і персоналії, враховуючи їх перемоги у міжнародних конкурсах. Окремий блок номінацій передбачений для LegalTech рішень, які допомагають юристам ефективно виконувати свою роботу.» - Валерій Решетняк, директор LegalTech бізнесу компанії ЛІГА:ЗАКОН.

Категорії номінантів Рейтингу LIGA ZAKON AWARDS наступні:

Компанії та персоналії:

Судові спори (суди загальної юрисдикції)

Господарський процес

Комплексне юридичне обслуговування

Кримінальне право

Податкове право

Корпоративне право

Банківське і фінансове право

Нерухомість і будівництво

Земельне та аграрне право

Фармацевтика та медичне право

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