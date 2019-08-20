Імпакт-інвестмент: бізнес, який змінює світ

Українці ініціюють фахову дискусію про відповідальність бізнесу за майбутнє світу та України під час 29-го Економічного форуму в Криниці-Здруй.

«Європа завтрашнього дня. Сильна, але яка саме?» – гасло Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща). Україна завтрашнього дня. Яка? Відповідальність за майбутнє країни, довіра як інструмент роботи бізнесу. Самопосвята заради будівництва нової України, яка творитиметься на європейських цінностях.

У середу, 4 вересня, в рамках 29-го Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща), відбудеться панельна дискусія, присвячена інвестиціям впливу, яку модеруватиме засновник та президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

Учасниками обговорення теми «Імпакт-інвестиції. Бізнес-модель 21-го століття» є Юрій Филюк, генеральний директор та ініціатор проекту «Промприлад. Реновація», засновник платформи «Тепле Місто», Єва Кончал, менеджерка Центральної та Східної Європи Європейської мережі венчурної філантропії (EVPA), Міка Пійккьо, директор проектів фінського інноваційного фонду Sitra та Мілена Голда, журналістка, редакторка журналу CEOWORLD Magazine, експертка зі стратегії залучення закордонних інвестицій.

Чи дійсно імпакт-інвестиції мають реальний вплив? Чи може ця модель змінити світ? Як запровадити імпакт-інвестування в своїй країні, місті? Спікери поділяться власним досвідом втілення трендового бізнес-концепту.

«Бізнес за європейський розвиток України. Відповідальність, довіра, як новий інструмент в роботі бізнесу, робота заради майбутнього країни – це те, що має змінити державу. Імпакт-інвестмент включає в себе усі ці цінності. І це те, що вибирає нове покоління українських бізнесменів. Заради будівництва сильної та насправді незалежної України», – говорить про важливість теми дискусії президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук.

29-й Економічний форум – найбільший у Центральній та Східній Європі – пройде 3-5 вересня у польському місті Криниця-Здруй.

Щороку у «польському Давосі» беруть участь майже 5 тисяч гостей – президентів, глав урядів, міністрів, парламентарів, експертів, бізнесменів, діячів культури та представників ЗМІ з понад 60-ти країн Європи, Азії та США. Цьогоріч під час 29-го Економічного форуму пройде 250 дискусійних панелей. Спікери та гості обговорять як економічні виклики, які стоять на черзі дня перед європейськими державами, так і питання безпеки всього континенту. Україна буде представлена численною делегацією.

Організатором заходу є Фонд Інституту східноєвропейських досліджень (Foundation Institute for Eastern Studies).