Бренд "Borjomi" одним із перших у світі випустив брендовану маску в Instagram

Бренд Borjomi спеціально до всесвітнього чемпіонату з Dota2 «The International 2019 · TI9», який проходить в ці дні в Шанхаї, випустив одну з перших в історії брендових інстаграм-масок.

Можливість створювати такі маски зовсім недавно з'явилася в популярній соціальній мережі і одразу ж злетіла в топ самих хайпових «фішок» Інстаграм.

Borjomi скористався ситуацією і використовував цей інструмент, як в рекламних цілях бренду, так і для підтримки однієї зі своїх найулюбленіших комунікативних активностей - міжнародних чемпіонатів з гри Dota2.

Нагадаємо, що Borjomi також активно cпівпрацює з всесвітньовідомою командою NaVi, яка успішно виступає на чемпіонаті і є партнером всіх трансляцій змагання на одному з найпопулярніших серед кіберспортивних каналів - Maincast.

Посилання на маску: https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=490787875065917