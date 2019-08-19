«Молоді треба дати можливість гідно і легально заробляти на будмайданчиках в Україні», – голова НЕБАУ Віктор Лещинський

«Легальні контракти, гідна зарплата та безпечні умови праці – ось, що може зупинити відтік кадрів з будмайданчиків. Влада повинна зрозуміти, що держава існує для людей, а не навпаки», – заявив Віктор Лещинський, голова Національного експертно-будівельного альянсу Українии (НЕБАУ), під час виступу на конференції «Трудові права трудящих з країн східного партнерства, що працюють в неформальному секторі і ЕС», яка пройшла у Одесі. Більшість громадян, або 73% (70,8 тис осіб), була працевлаштована закордоном посередниками, які здійснювали діяльність у Одеській області. Саме тому проведення профспілкової конференції у Одесі, із представниками з Міжнародної організації праці по діяльності прав трудящих, Федерації профспілок України та очільників профспілок Білорусі, Молдови та Грузії – особливо актуальне.

«Ми вже звернулись до Офісу Президента України з пропозиціями щодо змін до законів, які б нормалізували співвідношення оплати праці та оподаткування, а також захисту прав працюючих людей», – заявив Василь Андрєєв, голова профспілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів. Будівельники – це великий людський ресурс, який країні потрібен і для відновлення інфраструктури, і для масштабних проектів оновлення Донбасу.

«Люди – ваше головне багатство, і влада повинна спрямувати всі зусилля, аби зберегти його. А самим будівельникам я б порадив тричі порахувати перш, ніж їхати закордон. Бо буває, що на батьківщині будівельник заробить більше і буде поруч з родиною. Якщо ж вже людина стала трудовим мігрантом – нехай вступає до профспілки, профспілки не мають кордонів і скрізь захистять працюючу людину», – порадив Сергіус Гловацкас, заввідділу країн Європи і Центральної Азії Бюро Міжнародної організації праці по діяльності трудящих.

Лише 1% українців працевлаштовується за кордоном через офіційних посередників із дотриманням усіх необхідних вимог країн, де вони шукають роботу.