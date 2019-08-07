"Інвестиції у будівельну галузь України поки нагадують біг на місці", - голова НЕБАУ Віктор Лещинський

"Втручання державних органів і неповоротка поведінка міністерств загальмували вже кілька важливих проектів для розвитку міст. Це інвестиції, які могли б змінити ставлення у бажаючих вкладати в розвиток інфраструктури, реконструкції застарілого житлового фонду та прогнилих комунікацій", - заявив Віктор Лещинський, голова Національного експертно-будівельного альянсу України(НЕБАУ). Під час круглого столу "Що гальмує інвестиційний потік у будівельну галузь України", який пройшов в Києві за ініціативою НЕБАУ, аналізом ситуації поділився і член ради НБУ Василь Фурман, торговий аташе посольства Канади в Україні Юрій Мардак, голова профспілки промисловості будівельної галузі Василь Андрєєв та керівники підприємств, що працюють з іноземними інвесторами.

"Родова травма", яка досі дається взнаки", - так назвав провальні спроби канадських бізнесменів вести інвестиційні проекти в Україні на початку 90-х торговий аташе посольства Канади. Тим не менше, він відзначив: "Команда президента Володимира Зеленського та його ідеї склали дуже хороше враження під час візиту до Канади 3-4 липня нинішьного року. Україна для Канади номер другий після США у зовнішніх пріоритетах. Тож треба це підсилювати і розвивати".

Верховенство права, однакові правила гри для всіх, дерегуляція і вирішення земельних питань у правовому полі - ось що, на думку експертів, є головними критеріями для потенційних інвесторів.