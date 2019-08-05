Лікар-переселенець з Донбасу отримав роботу і житло в ОТГ Чернігівщини

Лікар, який з родиною переселився до Чернігова з тимчасово окупованої території Донбасу, знайшов роботу і житло в Кіптівській об’єднаній територіальній громаді Козелецького району Чернігівщини.

Історію медика на сайті Чернігівського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою розповіла радниця з комунікацій ЦРМС Оксана Стельмах.

"Ми з дружиною вирішили, що потрібно шукати більш стабільну роботу, можливо не в Чернігові. І тут, бачу, виходить стаття "У нову амбулаторію і нову трикімнатну квартиру Кіптівська ОТГ шукає сімейного лікаря". Зателефонував голові, зустрілися, поспілкувалися, і все. Він сказав: "Приїжджай. Немає питань, будемо працювати". Тут є квартира при амбулаторії. Це теж вирішувало багато питань. Не винаймати ж його все життя", - процитувала Стельмах нині завідувача амбулаторії Костянтина Коломійця.

За словами медика, з тимчасово окупованих територій на Чернігівщину його родина переїхала, коли зрозуміла, що там жити й працювати неможливо. Спочатку гостювали в друзів у селі, а потім перебралися до Чернігова. Чоловік і дружина влаштувались на роботу в медичній сфері, донька продовжила навчання в університеті. Квартиру родина винаймала за великі гроші і розуміла, що треба шукати щось більш перспективне та довгострокове.

Амбулаторію загальної практики сімейної медицини у Кіптях відкрили в серпні 2018 року. Окрім лікувальних кабінетів, при ній є житло для лікаря і автомобіль. Під час відкриття медзакладу Кіптівський сільський голова Володимир Кучма оголосив про наявність вакансії, про що потім написали місцеві ЗМІ. З них медик-переселенець і дізнався про нові можливості.

У Кіптівській громаді проживає майже 2500 жителів. Станом на 1 липня 2019 декларації з сімейним лікарем уже підписали 450 осіб.

Загалом в ОТГ функціонують амбулаторія та п’ять ФАПів, які громада утримує власним коштом. В амбулаторії люди можуть отримати консультацію сімейного лікаря, рецепт на ліки, виміряти тиск, зробити кардіограму, щеплення та уколи, поставити крапельниці. Є кабінет фізіотерапії та два ліжка денного стаціонару. У віддалених від центральної садиби селах сімейний лікар за графіком проводить виїзні прийоми та консультації.

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За фахом Коломієць - лікар-педіатр з досвідом роботи на станції швидкої допомоги. Його дружина - медсестра, у Кіптях вона працює разом з ним. Населення громади медиками задоволене, і в родини життя налагоджується.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Наталія Потапчук