Kreisel Electric та VinFast домовились про розробку нового акумулятора для електромобілів

Згідно з нещодавно підписаною угодою, компанії Kreisel та VinFast спільно працюватимуть над розробкою акумуляторної батареї для електромобілів та автобусів VinFast. Очікується, що моделі з новим акумулятором надійдуть у продаж починаючи з 2020 року.

Райнбах (Австрія) — Автовиробник VinFast Manufacturing & Trading Co., Ltd. (VinFast) оголосив про підписання угоди про співпрацю з компанією Kreisel Electric для розробки акумуляторних батарей для електромобілів та автобусів на заводі VinFast у В'єтнамі. Рішення про партнерство з Kreisel було прийнято через високу якість, легку вагу, високі критерії безпеки та довговічності продукції компанії. Завдяки співпраці з Kreisel, VinFast може прискорити виробництво електромобілів та автобусів і розпочати продаж електромобілів з технологією Kreisel вже у 2020 році.

Як першопроходець у галузі акумуляторів та енергетичних рішень для електромобілів, Kreisel Electric є однією з найвідоміших компаній у новій енергетичній сфері. Продукція Kreisel Electric відрізняється компактністю, хорошим відведенням тепла, високою безпекою, швидкою зарядкою та тривалим терміном роботи акумулятора — і все це при виробництві за низькою вартістю. Kreisel Electric нещодавно отримала нагороду Frost & Sullivan Product Leadership Award 2019, яку вручають компаніям, що виробляють інноваційну продукцію та технології, які здатні змінити світ.

«Ми віримо, що Kreisel Electric пропонує інноваційні рішення для електромобілів VinFast і зможе переконати споживачів в їх якості та безпеці», - сказала Ле Ті Ту Туй (Le Thi Thu Thuy), віце-президент Vingroup та голова VinFast.

Про компанію Kreisel Electric GmbH & Co KG

Kreisel Electric GmbH & Co KG (Австрія) пропонує інноваційні системні рішення для електротранспорту і стаціонарного застосування, а також розробляє найлегші і найбільш ефективні акумулятори в світі. На даний момент, проекти компанії варіюються від виробництва акумуляторів для легкових автомобілів, автобусів і вантажівок до їх виробництва для кораблів і літаків, а також стаціонарного застосування і зберігання.

www.kreiselelectric.com

Маркус Крайзель (Markus Kreisel)

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