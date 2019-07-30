Вінничина запрошує на VІІ Міжнародний інвестиційний форум

Цьогоріч, 13 вересня, з метою активізації економічної співпраці, презентації інвестиційного, економічного, агропромислового та енергетичного потенціалу Вінницької області, а також встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного співробітництва обласною державною адміністрацією буде організовано та проведено VІІ Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України».

Захід розпочнеться у готелі «Франція» о 10-00 годині, де пройде пленарне засідання за участі керівництва регіону, представників дипломатичного корпусу, іноземних делегацій, бізнесу, органів влади та місцевого самоврядування, а також економічних експертів, науковців та громадських організацій.

Після чого о 14-00 годині гості матимуть змогу відвідати три платформи ділового спілкування. З ознайомчим візитом та з метою обговорення перспектив розвитку альтернативної енергетики учасники форуму відвідають завод KNESS PV. Обговорення перспектив розвитку ІТ-індустрії відбудеться на базі компанії LetyShops. Можливості залучення іноземних інвестицій гості форуму обговорять на заводі ТОВ «Барлінек Інвест».

Звертаємо Вашу увагу, що для участі у VІІ Міжнародному інвестиційному форумі «Вінниччина – бізнес в центрі України» необхідно заповнити реєстраційна форму, яка знаходиться за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUrp_9TN9m27K0NYiRLZhRDS8qjd1-K7tlqSjpXndA9PsB-w/viewform