В Києві стартувала системна підготовка викладачів нового покоління

25 липня 2019 року відбувся перший випуск Школи Тренерів «Освітнього Хабу міста Києва: території нових можливостей для кожного», який реалізує Департамент освіти і науки КМДА, спільно із Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.

«За лічені дні ми отримали 157 заявок від людей, які готові навчатись , щоб потім навчати інших українців навичкам, які необхідні кожному у сучасному світі, щоб знайти роботу своєї мрії, відкрити власну справу та саморозвиватися, і, головне, реалізувати себе в Україні, а не їхати за кордон у пошуках кращої долі», - розказує про перший випуск Школи Тренерів Марія Богуслав, директор Освітнього Хабу міста Києва.

«Знадобилось провести аж п’ять відбіркових сесій, щоб обрати найкращих 40 осіб, які протягом двох місяців тричі на тиждень шліфували мистецтво викладання під керівництвом провідних тренерів-практиків», - розповідає про перебіг навчання Голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Сергій Веретюк.

Присутній на нагородженні перших випускників Голова Державної служби якості освіти Роман Гурак сказав: «Школа Тренерів Освітнього Хабу міста Києва – це, по суті, підготовка викладачів нового покоління, які володіють сучасними знаннями, навичками та техніками ефективного викладання, де у центрі уваги знаходиться людина, а місія викладача – створити правильні умови, коли людина набуває навичку у комфортному для себе темпі, коли рутинне навчання перетворюється на цікаве змагання із самим собою. Випускники Школи Тренерів – це є справжні агенти змін для української системи освіти».

Наразі протягом найближчих п’яти місяців випускники Школи Тренерів будуть навчати киян м’яким навичкам (soft skills): позитивним комунікаціям, емоційному інтелекту, управлінню людьми та проектами, особистій ефективності тощо в рамках Освітнього Хабу міста Києва. Все навчання відбуватиметься безкоштовно.

До відома:

Місія Соціального проекту «Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного» - вперше в Україні реалізувати концепцію Навчання Протягом Життя (Life Long Learning) на рівні цілого міста.

Тільки протягом цього року планується, що участь у Проекті візьмуть 100 000 осіб.