Як голландці рятуються від спеки

Новий температурний рекорд у Нідерландах: +40.

Спека у країні тюльпанів цього тижня побила рекорд, встановлений в серпні 1944 року. Тоді в нідерландському місті Варнсвельд було +38,6. Цього тижня в нідерландських містах Гільзе-Рейн та Ейндховені зафіксували майже +41. На вулицях чергують карети швидкої та правоохоронці. Через аномальне тепло поліція Роттердама попередила, що не бігатиме за порушниками. І просить усіх одразу зупинятися, підходити і не тікати.