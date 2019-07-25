Віктор Лещинський:

Віктор Лещинський: "Указ Президента України щодо якості доріг може стати "народним", адже хороші дороги змінять всю країну"

Укрінформ

"Указ Президента України номер 529/2019 від 19 липня став важливим сигналом для всіх, хто має відношення до будівництва в Україні", - заявив Віктор Лещинський, голова НЕБАУ ( Національного експертно-будівельного альянсу України). "Він може докорінно змінити ситуацію в країні в цілому, адже всі люди потерпають від неякісних доріг, а часом і від їх відсутності, якщо бути відвертим. Інженери-консультанти, що мають бути на реконструкції та ремонті на етапах закупівель, виконанні робіт та гарантійному обслуговуванні - все це передбачає Указ," - сказав Віктор Лещинський сьогодні, під час круглого столу в Українському антикризовому центрі. Яна Щигурова, представник України у FIDIC ( Міжнародній федерації інженерів-консультантів), нагадала, що 24 липня вона підписала Меморандум про співпрацю з в.о.голови Укравтодору Славоміром Новаком. "Тепер наше завдання систематизувати та прописати всі подальші дії, адже поки це робили чиновники, або ж люди, далекі від будівельного бізнесу," - вважає Яна Щигурова.

Віктор Лещинський нагадав, що з грудня минулого року у КНУБА готують сертифікованих інженерів-консультантів на базі Інституту інноваційної освіти. Присутній на засідання круглого столу Олександр Никитюк сказав, що інженери-консультанти отримують по закінченню навчання сертифікати державного зразка, та відповідають міжнародним стандартам.

19 липня 2019 року Володимир Зеленський підписав Указ 529/2019 "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг". В документі вказано, що він має на меті створення безпечних умов дорожнього руху, розвитку мережі якісних автомобільних доріг, створення належної інфраструктури для розвитку бізнесу.

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