На сході України навчають підприємництва за програмою ПРООН

У серпні-жовтні цього року у 40 містах Донецької та Луганської областей, які контролює уряд України, відбудуться тренінги з розвитку навичок підприємництва. Навчання в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру у всій Україні мають допомогти щонайменше 800 мешканцям цих територій започаткувати, відновити або розширити свої мікро, малі та середні підприємства. Їхня участь у навчанні – безкоштовна.

За чотири роки за Програмою ООН з відновлення та розбудови миру у всій Україні було створено або підтримано розвиток майже 650 підприємств, передусім в Донецькій і Луганській областях. Створено майже 3, 3 тисячі нових робочих місць. Понад 6,5 тисячі людей отримали допомогу у вигляді безкоштовних тренінгів, консультацій і участі у промислових виставках.

Уже вдруге переможцем конкурсу на виконання навчальних програм ПРООН в Україні стає команда “АйКю Холдинг” (IQholding) зі Львова, в активі якого є понад 200 авторських навчальних програм і методик та більш як 100 професійних тренерів і консультантів. У 19-ти областях України зреалізовано понад 34 тисячі тренінгових навчань, понад тисячу консалтингових проєктів і проєктних публічних заходів, в яких взяли участь майже 600 тисяч учасників.

“Для регіону, де люди десятиліттями були найманими працівниками і трудилися на великих промислових підприємствах, досвід і практика львів’ян, які мають традиції у розвитку приватного бізнесу, особливо цінні, - вважає директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотський. - У нас були великі металургійні комбінати, які звільняли працівників від думок про власні пошуки хліба насущного. Тому психологію людей тепер треба змінювати”.

За його словами, більш ніж половина учасників тренінгів, які торік організували львів’яни, зайнялися власним бізнесом.

Луганська область усе більше з промислової перетворюється на сільськогосподарську. Тут розвивається переробка сільськогосподарської продукції – молока, м’яса, зернових, а також бджільництво.

“Сільськогосподарська галузь тепер потребує найбільшого розвитку і допомоги, - наголошує Сергій Болотський. - Також є необхідність у розвитку сфери послуг, зокрема транспортних. Тренінги мають навчити, як розпочати бізнес, які є перспективні сфери ділової активності в цільових регіонах і які є переваги самозайнятості”.

Заступник директора Донецького обласного центру зайнятості Наталія Адамова зазначила, що сьогодні є особливий запит на тренінги і для фахівців центру зайнятості - як посередницької ланки між працівниками і працедавцями.

“Нам бракує соціальних працівників, психологів, які вміють спілкуватися: як з тими, хто шукає роботу, так і з працедавцями. Щоб рекрутинг у центрах зайнятості був максимально результативним”, - говорить Наталія Адамова.

Головна мета цього проєкту – зменшити напруження на ринку праці та забезпечити розвиток пріоритетних ланцюгів доданої вартості, що є критично важливим для подальшого економічного розвитку двох прифронтових регіонів, переконаний президент “АйКю Холдинг” Андрій Якимів. - Цикл тренінгів збільшить також число підприємців з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і мешканців Луганської і Донецької областей.

Довідка

Програму ООН з відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Японії.

Фото: Програма ПРООН