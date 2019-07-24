Вінниця прийматиме Міжнародну конференція демократичних шкіл IDEC і EUDEC

У Вінниці в серпні відбудеться Міжнародна конференція демократичних шкіл IDEC і EUDEC, якій візьмуть участь понад 350 учасників з 24 країн світу.

4-9 серпня до Вінниці приїдуть представники США, Німеччина, Фінляндія, Бразилія, Ізраїль, Франція, Греція, Іспанія, Данія, Великобританія, Нідерланди, Польща, Індія, Японія, Південна Корея, Непал, Тайвань, Австралія, Нова Зеландія, тощо. Вони візьмуть участь у міжнародній конференції демократичних шкіл IDEC і EUDEC. Це дасть унікальну можливість долучити максимальну кількість експертів з демократичної освіти та людей, що практикують її. Вони готові ділитися своїм досвідом та допомагати Україні робити впевнені кроки в напрямку демократизації та свободи. Запрошено всесвітньо відомих спікерів, речників демократичної освіти (наприклад, Яків Гехт – Ізраїль, Джері Мінц – США, Кагекі Асакура – Японія).

Міжнародна конференція демократичних шкіл IDEC і EUDEC – це масштабна подія, яка проводиться щорічно в різних країнах світу з 1993 року. Основна її мета - демократизація освіти. Щорічні конференції відвідують, як правило, від 300 до 500 учасників з усіх куточків світу. Наприклад, остання конференція в Індії приймала гостей з більш ніж 20 різних країн.

«Організаторами конференції у Вінниці є приватна школа «АІСТ». Міська рада та міський голова Сергій Моргунов підтримують проведення такого заходу, оскільки ми розуміємо, що він буде корисним і дітям, і вчителям, адже тут будь цікаві тренінги та семінари, які проводитимуть відомі спікери. Такі конференції проходять вже багато років, вперше школа «АІСТ» приймала цей захід у Вінниці у 1998 році. З кожним роком географія учасників конференції збільшувалась, і через стільки років ми вдруге прийматимемо у Вінниці таку цікаву міжнародну конференцію», – каже заступник міського голоси Галина Якубович.

Конференція в Україні дає унікальну можливість долучити максимальну кількість експертів з демократичної освіти та людей, що практикують її. Вони готові ділитися своїм досвідом та допомагати Україні робити впевнені кроки в напрямку демократизації та свободи.

Директор департаменту освіти Оксана Яценко зазначила, що школа «АІСТ» була заснована у 1990 році як перша школа сімейного типу в Україні, і одним з проектів, над яким вона працює, це якраз демократична школа.

«Це школа має сертифікат асоційованої школи ЮНЕСКО, а Вінниця є кандидатом на здобуття статусу «Громада дружня до дітей». Також школа «АІСТ» є експериментальним майданчиком Академії педагогічних наук України з 2001 року. Тобто цей заклад має досить довготривалі традиції саме з побудови демократичної освіти та школи, – каже Оксана Яценко. – На конференцію ми чекаємо багато гостей, дуже приємно, що не залишились байдужими українські та вінницькі педагоги. І хоча реєстрація тривала до 20 липня, на прохання українських вчителів її продовжено до 31 липня. Приємно, що дуже багато педагогів-новаторів бере участь у таких конференціях, бо відповідно до концепції Нової української школи і закону України про освіту 2017 року ми якраз працюємо над демократизацією школи, щоб діти розвивались різносторонньо».

Асоційована школа ЮНЕСКО «НВК «Школа АІСТ» вже має успішний досвід проведення такої конференції (ІDEC-1998 р. Конференція демократичних шкіл світу IDЕС, школа «АІСТ» - організатор, учасники – делегації 11 країн). Також вона є постійним активним учасником руху демократичних шкіл світу з 1992 року.

«Конференція цікава тим, що має дещо незвичний формат. Люди звикли, що має бути зал, солідні люди у краватках та костюмах, які слухають виступи зі сцени. Формат цієї конференції – це живе спілкування, задушевні бесіди однодумців, які намагаються привносити щось нове у освіту. Час змінюється, змінюються діти, і батьки часто шукають альтернативу освітню. Цей запит повідомляє освітянам, що саме потрібно шукати для того, щоб кожна дитина знайшла себе у цьому світі. І саме демократичні школи направлені на те, щоб розвинути в першу чергу вільну особистість. Організація роботи такої школи полягає в тому, що рішення приймаються загальними демократичними зборами, учасниками яких є і діти, і батьки, і вчителі. Кожен голос тут важливий, – каже директор-розпорядник НВК «Школа АІСТ» Ігор Казьмірук.

Загалом на участь у конференції уже зареєструвалось 350 учасників з 24 різних країн світу. Реєстрація ще продовжується. Більш ніж дві третини всіх учасників – українці. Сорок три з них – це учасник, які потраплять на конференцію завдяки спонсорській допомозі.

«Учасниками конференції є і дорослі, і діти. Зазвичай приїжджають батьки, освітяни, випускники та учні шкіл, вчителі. Всі разом збираються для того, щоб поділитися своїм вже набутим досвідом, щоб отримати відповіді на свої запитання, встановлюються контакти, люди запрошують один одного у гості і таким чином будують особисті зв’язки. Сама програма складається з open space і ключових спікерів, які є дуже вагомими і відомими людьми, авторами книжок. Серед них – Яків Гехт (Ізраїль), Джері Мінц (США), Кагекі Асакура (Японія)», – каже вчитель англійської мови НВК «Школа АІСТ» Лілія Грязнова.

Загалом передбачено дві сесії. Перша проходитиме у Києві. Друга – у Вінниці. У нашому місті заходи проходитимуть шість днів (табір «Маяк» - с. Селище, Тиврівського району). Тут учасники матимуть змогу спілкуватися, ділитися досвідом, обговорювати умови майбутніх спільних проектів, тощо. Організаційний комітет складається з представників різних альтернативних освітніх проектів Києва та Вінниці.

Організація програми конференції за системою Open Forum: 6-8 потоків одночасних лекції, семінарів, майстер-класів та дискусій щодо проблем демократичної освіти.

Для учасників буде проведено презентацію культури України, зокрема Вінниччини. Екскурсії Києвом та Вінницею, майстер-класи та пісні, знайомство з традиційними видами мистецтва та сучасними напрямами розвитку української культури, традиційна кухня.

«Конференція важлива для всієї України, тому що демократизація суспільства неможлива без демократизації освіти. Якщо дитина виходить зі школи і не може відстояти свою думку чи зробити свій, а не чиїсь інший вибір, тоді страждає все суспільство. Тому ми маємо надію, що нове покоління дітей буде демократично вихованими, тому ми підтримуємо цю ініціативу. Також розуміємо, що представники 24 держав зможуть познайомитись з Вінницею, тому ми готуємо екскурсії для того, щоб популяризувати наше місто», – зазначила Галина Якубович.

В основі навчальної діяльності демократичної школи лежить філософія, яка дає змогу кожному розкрити свою особистість у можливості прийняття рішень на загальних зборах через голосування. Діти можуть самостійно вибирати предмети, які хочуть вивчати, домовлятися з учителями про режим навчання, а також на загальних зборах вирішувати будь-які питання щодо функціонування школи. Таким чином кожен учасник шкільної громади несе однакову відповідальність як за себе, так і за інших. Найбільше таких шкіл в Ізраїлі та США.

Довідка

IDEC не є організацією чи спілкою. Це вільна, самоорганізована спільнота, учасником якої може стати кожен, хто бере участь у конференції та підтримує філософію руху. Всі важливі рішення приймають тільки під час конференції за допомогою демократичних процедур прямого голосування.

Оскільки конференція мандрує по усій планеті, тому з часом було створено декілька більш локальних континентальних конференцій. Організація EUDEC (European Democratic Education Community) створена у 2006 році і щорічно проводить аналогічну власну конференцію. EUDEC більш структурована, ніж IDEC. Це організація, яка збирає щорічні внески, має Консульську раду і також проводить щорічні міжнародні конференції, але на території Європи.

Школа «АІСТ» (Альтернатива Ініціатива Сім’я Творчість) заснована у 1990 році як перша в Україні альтернативна школа сімейного типу і з часу створення працює над проектами: «Культура миру (ненасильства) - через світову культуру», «Демократизація суспільства – через демократизацію школи». І саме ці напрямки роботи дали змогу колективу школи долучитися до багатьох міжнародних проектів, серед яких IDEC, EUDEC.

Засновники школи – ініціативна група батьків-педагогів. Школа «АІСТ» отримала сертифікат асоційованої школи ЮНЕСКО з 1999р. «Школа дружня дитині» за експертною оцінкою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Постійний співавтор міжнародного дитячого журналу «FAX» у рамках програми «Дипломатична місія дітей». Сертифікати міжнародної організації «Life Link».

Школа «АІСТ» – експериментальний майданчик Академії педагогічних наук України з 2001 р. (Відділення дидактики, методики та інформативних технологій в освіті АПН України). Тема експериментальної роботи – «Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу».

Школа «АІСТ» учасник руху демократичних шкіл світу IDEC з 1993 р.. Представлення України на конференціях в Ізраїлі (1996 р., 2001 р., 2010 р., 2017 р.), Великій Британії (1997 р., 2011 р.), Японії (2000 р.), США (2003 р.), Польщі (2006 р.), Бразилії (2007 р.), Німеччині (2008 р., 2012 р.), Данії (2010 р.), Нідерландах (2013 р.), Фінляндії (2016 р.), Франції (2017 р.).