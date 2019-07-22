Парламентські вибори в Україні підтверджують демократичний поступ

Київ, Україна – утретє впродовж останніх чотирьох місяців в Україні відбулися вибори, які були змагальними та вартими довіри і підтвердили демократичний поступ, згідно з оцінкою делегації високоповажних міжнародних спостерігачів НДІ.

Ця попередня заява запропонована делегацією Національного Демократичного Інституту (НДІ) зі спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. Делегацію, до складу якої входили спостерігачі з 10 країн, очолили:

Джон Братон, колишній прем’єр-міністр Ірландії і посол Європейського Союзу в США;

Дама Одрі Гловер, голова Центру зовнішньої політики та колишня директорка Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ/БДІПЛ);

Крістін Тодд Вітмен, колишня губернаторка штату Нью Джерсі та голова Агентства з охорони навколишнього середовища США;

Лора Джуетт, директорка програми регіону Євразії Національного Демократичного Інституту.

“Успіх зусиль України у досягненні процвітаючого, незалежного і демократичного майбутнього є надзвичайно важливим для світової безпеки й добробуту. Демократичний характер цих виборів забезпечує міцну основу для досягнення консенсусу, необхідного для формування уряду і початку процесу проведення важких реформ. - зазначив Джон Братон. - Нова партія більшості чи коаліція повинні працювати над залученням інших політичних партій, а також враховувати поради як новообраних, так і досвідчених політиків.”

“Після проведення п’яти загальнонаціональних виборів з часу Революції Гідності у 2014 році Україна продемонструвала технічну спроможність та політичну волю щодо ефективного управління адмініструванням виборів, виборчими кампаніями і процедурами у день голосування. - зазначила Одрі Гловер. - Ще більш невідкладні виклики пов'язані з факторами, з якими складно впоратися навіть більш усталеним демократіям, зокрема, це роль медіа, реформи фінансування виборчих кампаній, досягнення гендерної рівності, залучення маргіналізованих груп та реалізації виборчих прав всіх громадян.”

“Найбільш вражаючими були зміни, що відбулися серед самих українців, які послідовно демонструють своє бажання долучатися до громадського життя, контролювати своїх лідерів, а також прагнуть демократичного та європейського майбутнього. Вони оптимістично налаштовані і мають високі очікування щодо нового парламенту. - зазначила Крістін Тодд Вітмен. - Такі погляди є цінними активами, і водночас великою відповідальністю для нового парламенту.”

“Попри війну та дуже стислі строки, державні службовці, органи адміністрування виборів, політичні партії, кандидати, спостерігачі та громадяни об’єднали зусилля щодо забезпечення процесу, який відповідає законам України, міжнародним стандартам, і відображає волю виборців.” - зазначила Лора Джуетт. - Це значне досягнення.”

Рекомендації

У дусі міжнародної співпраці делегація запропонувала низку рекомендацій задля покращень, що можуть бути впроваджені перед наступними виборами, зокрема:

Доопрацювати Виборчий кодекс, ухвалений перед позачерговими виборами народних депутатів України;

Підтвердити гендерні квоти та забезпечити механізм їх реалізації до ухваленого Виборчого кодексу;

Полегшити голосування для ВПО, інших внутрішніх мігрантів та громадян, зареєстрованих на непідконтрольних територіях;

Переглянути законодавство, що регулює фінансування виборчих кампаній;

Забезпечити повне фінансування Суспільного мовника; та

Адвокатувати, щоб компанії соціальних медіа докладали більше зусиль задля обмеження негативного впливу дезінформації.

Делегація наголошує, що ця заява є попередньою. Офіційні результати ще не встановлені, і скарги щодо проведення виборів, які можуть надійти, повинні розглядатися судом. НДІ буде й надалі здійснювати спостереження за виборчими процесами і може робити нові заяви. Делегація визнає, що саме народ України в кінцевому підсумку визначатиме достовірність та легітимність проведених виборів. Під час підготовки цієї заяви було використано висновки семи довгострокових аналітиків та напрацювання офісу НДІ в Україні, а також офіційну заяву спільної передвиборчої делегації НДІ та Європейського парламенту, опубліковану в листопаді 2018 року, та заяви НДІ про перший та другий тури президентських виборів, що відбулися в березні та квітні 2019 року.

НДІ організовував міжнародні місії зі спостереження чи оцінювання в понад 65 країнах на більш ніж 135 виборах. З моменту початку роботи НДІ в Україні в 1992 року було проведено 12 місій з оцінювання. Місія зі спостереження НДІ проводить свою діяльність на принципах позапартійності та професіоналізму і відповідно до українського законодавства та Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами . Робота цієї місії стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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