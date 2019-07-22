В Інституті ім. Юнуса Емре розпочинається майстер-клас турецької для туристів

Минулого року 1 200 000 туристів з України відвідали Туреччину, крім того, тисячі турків відвідали Україну. З кожним днем зростає туристичний потенціал між нашими країнами. Інститут ім.Юнуса Емре в Києві, офіційний турецький культурний центр, який підпорядковується Посольству Республіки Туреччина в Україні проводить майстер-клас турецької для туристів. Він стане у нагоді тим, хто планує провести цьогорічну відпустку в Туреччині, або тим хто хоче дізнатися більше про туризм вТуреччині.

Інститут ім.Юнуса Емре в Києві оголосив набір на цей безкоштовний майстер-клас на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Ви плідно працювали протягом року і, безумовно, заслуговуєте на відпустку. Безумовно, подорож до Туреччини допоможе відпочити. Немає нічого кращого ніж сонце, пісчані пляжі та безкрайнє море а також подорож до Анатолії, яка відкриває двері до тисячолітньої історії Туреччини. Ви вже забронювали готель та купили квитки. На вас чекає п’ятизірковий відпочинок в Туреччині.

Втім, оскільки Ви дуже досвідчений мандрівник, Ваш відпочинок, безумовно, не обмежиться стінами готелю, адже, Ви захочете відкрити нові місця. Для здійснення Ваших планів Інститут ім. Юнуса Емре підготував для Вас майстер-клас турецької для туристів. Майстер-клас допоможе Вам безкоштовно опанувати турецьку, яка буде корисною протягом Вашого відпочинку.

Майстер-клас турецької триватиме п’ять днів (загалом 10 академічних годин), де ви отримаєте змогу опанувати фрази, необхідні в щоденному спілкуванні в літаку, готелі, ресторані та екстрених випадках. Звісно, наша програма лише цим не обмежиться. Смакуючи турецькі каву, чай та пахлаву, Ви отримаєте інформацію щодо місць, які можна відвідати.

Участь безкоштовна. Ті, хто вже забронював квитки у відпустку, будуть записані в першу чергу. Нижче представлена програма майстер-класу. Ви можете обрати зручний для вас розклад та зателефонувати до нашого інституту, або написати нам.

Teл: +380633552604 Whatsapp, Viber або Facebook.

До кожної групи набирається 10 осіб.

Група 1:

24 липня середа 14.00 – 18.00

25 липня четвер 14.00 – 18.00

26 липня п’ятниця 16.00 – 18.00

Група 2:

29 липня понеділок 16.00 – 18.00

30 липня вівторок 16.00 – 18.00

31 липня середа 16.00 – 18.00

1 серпня четвер 16.00 – 18.00

2 серпня п’ятниця 16.00 – 18.00

Група 3:

5 серпня понеділок 16.00 – 18.00

6 серпня вівторок 16.00 – 18.00

7 серпня середа 16.00 – 18.00

8 серпня четвер 16.00 – 18.00

9 серпня п’ятниця 16.00 – 18.00

Група 4:

12 серпня понеділок 14.00 – 16.00

13 серпня вівторок 14.00 – 16.00

14 серпня середа 14.00 – 16.00

15 серпня четвер 14.00 – 16.00

16 серпня п’ятниця 14.00 – 16.00

Група 5:

19 серпня понеділок 16.00 – 18.00

20 серпня вівторок 16.00 – 18.00

21 серпня середа 16.00 – 18.00

22 серпня четвер 16.00 – 18.00

23 серпня п’ятниця 16.00 – 18.00

Група 6:

27 серпня вівторок 14.00 – 18.00

28 серпня середа 16.00 – 18.00

29 серпня четвер 16.00 – 18.00

30 серпня п’ятниця 16.00 – 18.00