Вибори в Україні: Прес-конференція НДІ та МРІ щодо попередніх висновків спостереження

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ:

ХТО: Лідери міжнародних місій спостереження за виборами Національного Демократичного Інституту (НДІ) та Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ).

ЩО: Презентація заяв щодо попередніх висновків спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року.

КОЛИ: Понеділок, 22 липня. Презентація НДІ о 16:00. Презентація МРІ є наступною.

ДЕ: Готель Premier Palace, м. Київ (бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська 5-7/29), Sofyivskiy Grand Hall.

RSVP: Для участі в прес-конференції зареєструйтеся за посиланнями: Реєстраційна форма англійською , Реєстраційна форма українською . З усіма питанням звертайтесь, будь ласка, до Джеррі Хартца, jfrant@ndi.org, Маріам Галстян, mhalstian@ndi.org , та Кеті ЛаРог claroque@iri.org .

КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДІА:

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ: Міжнародні спостережні місії Національного Демократичного Інституту та Міжнародного Республіканського Інституту презентують попередні висновки спостереження за виборами під час прес-конференцій, організованих одна за одною.

РОЗКЛАД:

16:00 -- Презентація НДІ. Презентація МРІ є наступною.

Інформація щодо аудіовізуальних засобів: Усі камери повинні бути встановлені до 16.00. Обладнання для запису звуку і підключення мікрофонів буде наявне.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Національний Демократичний Інститут:

Джон Братон, колишній прем’єр-міністр Ірландії і посол Європейського Союзу в США; Крісті Тодд Вітмен, колишня губернаторка штату Нью Джерсі; Дейм Одрі Гловер, голова Центру зовнішньої політики та колишня директорка Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ/БДПЛ); Лора Джуетт, директорка програми регіону Євразії Національного Демократичного Інституту, виступатимуть від імені місії зі спостереження за виборами НДІ.

До складу делегації входять 34 членів, серед яких політичні лідери, дипломати, колишні обрані посадовці та державні службовці, експерти з виборчих питань, які представляють десять країн.

Делегація буде спиратися на роботу спостережної місії НДІ, проведеної під час першого та другого турів виборів Президента України 2019 року, висновки довгострокових аналітиків, які працюють в Україні з червня 2019 року.

Міжнародний Республіканський Інститут:

Джуді Ван Рест, Виконавчий віце-президент Міжнародного Республіканського Інституту, Стівен Нікс, Регіональний директор регіону Євразії Міжнародного Республіканського Інституту, виступатимуть від імені спостережної місії МРІ.